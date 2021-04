महाकुंभ पर रामू का तंज- कर्म धोने को लगाई डुबकी, आशीर्वाद के रूप में मिल रहा कोरोना

कोरोना वायरस का प्रकोप देशभर में फैल रहा है. इसी बीच कुंभ मेले का शाही स्नान और चुनावी रैलियां भी जमकर हो रही हैं. जहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है और कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी होता नहीं दिख रहा है. हाल ही में खबर आई थी कि कुंभ मेले के शाही स्नान में शामिल होने वाले लाखों लोगों में 100 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव आए हैं. ऐसे में कुंभ मेले की जमा भीड़ को देख और उनके बारे में आई खबर के बाद फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा भड़क उठे हैं और उन्होंने ट्वीट के जरिए लोगों को ताना मारा है.

राम गोपाल वर्मा ने मारा ताना

राम गोपाल वर्मा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं. उन्हें उनकी बेबाकी के लिए जाना जाता है. राम गोपाल सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं. राम गोपाल वर्मा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से दो ट्वीट शेयर किए हैं. एक ट्वीट में उन्होंने कुम्भ मेले में डुबकी लगाने वालों को ताना मारा है और दूसरी में वैक्सीन बनने और लगने की मेहनत के खराब होने की बात कही है.

राम गोपाल वर्मा ट्वीट करते हैं, ''लाखों लोग कुम्भ मेले में अपने कर्म धोने के लिए डुबकी लगा रहे हैं और आशीर्वाद के रूप में कोविड पा रहे हैं. यही लोग आगे जाकर कई और लोगों को भी कोविड दे रहे हैं और जब ये लोग मर जाएंगे तो सभी को डबल कर्मा मिल जाएगा.''

Lakhs are dipping in kumbh mela to wash off their karma and as a blessing are getting the covid and then they are further gifting it to many more and when they die all will get double karma.😍😍😍😍