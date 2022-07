न्यूड फोटोशूट पर घिरे रणवीर सिंह को रामगोपाल वर्मा क्यों देने लगे सलामी?

बॉलीवुड के हैंडसम हंक एक्टर रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट की तस्वीरों पर खूब बवाल हो रहा है. न्यूड तस्वीरों पर ट्रोलिंग झेलने के बाद रणवीर के खिलाफ मुंबई के चैंबूर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है. रणवीर की तस्वीरों पर विवाद इतना बढ़ गया है कि उनकी गिरफ्तारी की मांग तक की जा रही है. लेकिन कई स्टार्स रणवीर की तस्वीरों पर हो रहे विवाद पर उनके सपोर्ट में आगे आ रहे हैं.

रणवीर को रामगोपाल वर्मा ने किया सपोर्ट

फिल्ममेकर रामगोपाल वर्मा भी रणवीर के सपोर्ट में लगातार अपनी बात रख रहे हैं. अब उन्होंने अपने एक ट्वीट में रणवीर को फिर से सपोर्ट किया है. रामगोपाल वर्मा ने लिखा- मेरा मानना ​​है कि रणवीर सिंह ने अपनी न्यूड तस्वीरों के जरिए यह साबित कर दिया है कि वह महिलाओं के अधिकारों के लिए अंतिम मशाल उठाने वाले चैंपियन हैं और मैं उन्हें इसके लिए सलाम करता हूं.

I believe that ⁦@RanveerOfficial⁩ through an expression of his naked pictures proved that he’s the ultimate torch bearing champion for women’s rights and I salute him for that 🙏 pic.twitter.com/0xJZpodfkv