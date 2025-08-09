scorecardresearch
 

Raksha Bandhan 2025: लाइमलाइट से दूर रहते हैं इंडस्ट्री के इन सितारों के भाई-बहन, जीते हैं बिंदास लाइफ

Raksha Bandhan 2025: बॉलीवुड में कई बड़े स्टार हैं, जिनका इंडस्ट्री में बोल बाला है. लेकिन इनके भाई-बहन लाइमलाइट से दूर रहते हैं. आइए रक्षाबंधन के मौके पर सेलेब्स के भाई-बहनों से मिला जाए.

लाइमलाइट से दूर रहते हैं इन बॉलीवुड सितारों के भाई-बहन (PHOTO :Instagram @iamsunnydeol, dr.kiki_)
9 अगस्त को देशभर में रक्षाबंधन का त्योहार सेलिब्रेट किया जा रहा है. भाई-बहन के फेस्टिवल पर जितनी बात की जाए कम है. इसलिए मेन टॉपिक पर आते हैं. रक्षाबंधन के मौके पर बॉलीवुड सेलेब के उन भाई-बहनों से मिलवाते हैं, जो लाइमलाइट से दूर बिंदास जिंदगी जीते हैं. कुछ करोड़ों में कमाई कर रहे हैं, तो कुछ फैमिली संभाल रहे हैं. 

सैफ अली खान-सबा अली खान
सैफ अली खान इंडस्ट्री के बड़े सितारे हैं. सैफ की दो बहनें हैं सोहा और सबा अली खान. सोहा इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. वहीं सबा लाइमलाइट से दूर हैं. वो पेशे से ज्वैलरी डिजाइनर हैं और लग्जरी लाइफ जीती हैं. 

कार्तिक आर्यन-कृतिका
कार्तिक आर्यन हिंदी सिनेमा के ऊभरते सितारे हैं. उन्होंने अपने अब तक के करियर में कई हिट फिल्मेंं दी हैं. वहीं उनकी बहन कृतिका पेशे से डॉक्टर हैं. दोनों अक्सर इंस्टाग्राम पर मजेदार पोस्ट शेयर करते रहते हैं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dr. Kritika Tiwari (@dr.kiki_)

शाहरुख खान-शहनाज 
बॉलीवुड के बादशाह की बहन शहनाज लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं. 1960 में पेरेंट की डेथ के बाद वो डिप्रेशन में चली गई थीं. ऐसे में शाहरुख ने बड़ी बहन की जिम्मेदारी ली और उन्हें अच्छी लाइफ दी. 

दीपिका पादुकोण-अनीषा पादुकोण 
दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हैं. वहीं उनकी छोटी बहन अनीषा पेशे से गोल्फ प्लेयर हैं. इसके अलावा वो 'द लव लाइफ लाफ' फाउंडेशन की सीईओ भी हैं. अनीषा लाइमलाइट से दूर बिंदास लाइफ जीना पसंद करती हैं. 

सनी देलोल-अजीता और विजेता देओल 
सनी देलोल की बहनें अजीता और विजेता देओल भी कभी कैमरे के सामने नहीं आती हैं. यहां तक कि दोनों सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं हैं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Priya (@bollywoodtriviapc)

ऐश्वर्या राय-आदित्य राय
ऐश्वर्या राय के बड़े भाई आदित्य राय भारतीय मर्चेंट नेवी में इंजीनियर हैं. आदित्य भी लाइमलाइट से काफी दूर हैं. 

अजय देवगन-नीलम और कविता 
बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की दो बहनें हैं, नीलम और कविता. नीलम और कविता दोनों से ग्लैमर वर्ल्ड से दूर रहना पसंद करती हैं. लेकिन देवगन परिवार के फंक्शन में वो हमेशा मौजूद रहती हैं. 

आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकमानएं. हैप्पी रक्षाबंधन. 

---- समाप्त ----
