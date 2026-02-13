तिहाड़ जेल में राजपाल को मिल रही VIP ट्रीटमेंट? सामने आया सुबह से शाम का शेड्यूल

कॉमेडियन-एक्टर राजपाल यादव इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं. उनकी जमानत पर सुनवाई हुई जिसे दिल्ली हाई कोर्ट फिलहाल खारिज कर दी. अब अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी. उन्होंने 9 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में सरेंडर किया है. सवाल उठे थे कि उन्हें जेल में काफी सुविधाएं मिल रही हैं, हालांकि सामने आया है कि ऐसा कुछ नहीं है. वो सेंट्रल जेल नंबर 2 में बंद हैं.

और पढ़ें

क्या राजपाल यादव को मिल रही है VIP ट्रीटमेंट?

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, राजपाल उस बैरक में रह रहे हैं जहां कभी छोटा राजन और नीरज बावाना जैसे अपराधी भी बंद रह चुके हैं. बताया गया है कि जेल में उनका सख्त रूटीन है और उन्हें कोई विशेष छूट नहीं दी गई है. सुबह 6 बजे उन्हें बैरक से बाहर निकलने की अनुमति मिलती है. सुबह की दिनचर्या के बाद उन्हें चाय और नाश्ता दिया जाता है. शाम 6 बजे उनका दिन खत्म होता है, जब उन्हें दाल, सब्जी, रोटी और चावल का खाना दिया जाता है. जेल के अन्य कैदी उन्हें देखने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि हर दिन कोई सेलिब्रिटी जेल में नहीं आता. लेकिन कड़ी सुरक्षा के कारण किसी को उनसे मिलने की इजाजत नहीं है.

Advertisement

पहले भी काट चुके हैं जेल की सजा

ये पहली बार नहीं है जब राजपाल यादव जेल गए हैं. साल 2018 में भी उन्होंने 5 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में तिहाड़ जेल में तीन महीने की सजा काटी थी. ये रकम उन्होंने अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से ली थी. उस दौरान उन्होंने जेल में कैदियों के लिए वर्कशॉप भी आयोजित की थी.

सिद्धार्थ कन्नन को दिए एक इंटरव्यू में राजपाल ने बताया था कि जेल प्रशासन उनके काम से काफी प्रभावित हुआ था. उन्होंने कहा- तीन महीने बाद जब मैं जेल से बाहर निकला, तो जेल सुपरिंटेंडेंट और स्टाफ ने मुझे एक की बजाय दो सर्टिफिकेट दिए. उन्होंने कहा कि ये जगह बहुत ऐतिहासिक है और उन्होंने मेरे जैसा व्यक्ति पहले नहीं देखा. उन्हें लगा था कि मैं रोज शिकायत करूंगा, लेकिन मैंने तीन महीनों में जेल की दीवारों को जिंदा कर दिया.

राजपाल ने बताया कि उन्होंने अनुमति लेकर वर्कशॉप की थी. वो बोले- दूसरे दिन ही जिन कैदियों का कुछ करने का मन नहीं था, वो मुस्कुराने लगे. जिनके पास जिंदगी की कोई दिशा नहीं थी, वो एक्टिंग करने लगे.

'मेरे पास पैसे नहीं हैं'

कुछ दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट में सरेंडर करते समय राजपाल यादव ने भावुक होकर कहा- सर, क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं हैं. कोई और उपाय नहीं दिखता. यहां हम सब अकेले हैं. कोई दोस्त नहीं है. इस संकट से मुझे खुद ही निपटना है.

Advertisement

सरेंडर के बाद राजपाल के समर्थन में कई लोग आए. सलमान खान, सोनू सूद और अजय देवगन जैसे कई एक्टर्स ने उनकी आर्थिक मदद देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है.

---- समाप्त ----