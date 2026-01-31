scorecardresearch
 
'बॉर्डर 2' की सफलता के बाद सनी देओल ला रहे 'घातक 2'? ऐसी है चर्चा

सनी देओल की 'बॉर्डर 2' थिएटर्स में धमाल मचा रही है. पिक्चर का कलेक्शन काफी दमदार दिख रहा है, फैंस उनकी फिल्म को बेहद पसंद कर रहे हैं. ऐसे में अब उनकी एक और आइकॉनिक फिल्म 'घातक' का सीक्वल बनने की बातें सामने आ रही हैं.

सबसे बड़ी ओपनिंग वाली वॉर फिल्म 'बॉर्डर 2' (Photo: Screengrab)
बॉलीवुड में ढाई किलो के हाथ वाले सनी देओल का जादू एक बार फिर फैंस के सिर चढ़कर बोला है. उनकी लेटेस्ट रिलीज फिल्म 'बॉर्डर 2' लोगों को काफी पसंद आ रही है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दमदार कलेक्शन कर रही है. महज एक हफ्ते में सनी की फिल्म 300 करोड़ कमाने के पास पहुंच गई है. 

'बॉर्डर 2' की सफलता का असर

सनी देओल के लिए पिछला कुछ समय प्रोफेशनल तौर पर काफी बेहतरीन साबित हुआ है. उनकी पिछली दो फिल्में 'गदर 2' और 'जाट' थिएटर्स में खूब चली थी. 'गदर 2' ने उन्हें करियर की सबसे बड़ी हिट भी दी थी. करीब 22 सालों बाद आए सीक्वल ने फिर वही कमाल दिखाया था, जो कई सालों पहले हुआ था. 

'बॉर्डर 2' भी ठीक वैसा ही कारनामा कर रही है. 28 सालों बाद भी 'बॉर्डर' को फैंस का प्यार मिल रहा है. सनी की दोनों आइकॉनिक फिल्मों के सीक्वल बॉक्स ऑफिस पर चले हैं. अब लगता है कि इस फॉर्मुला को सनी देओल एक बार फिर दोहराने वाले हैं. डायरेक्टर राजकुमार संतोषी, एक्टर के साथ मिलकर उनकी आइकॉनिक फिल्म 'घातक' का सीक्वल लाने वाले हैं. 

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट अनुसार, राजकुमार संतोषी ने 'घातक 2' की स्टोरी का आइडिया क्रैक कर लिया है, जो उनके मुताबिक इस सीक्वल की कहानी को बड़े पर्दे पर अच्छे से पेश कर सकती है. उन्होंने इसकी जानकारी सनी देओल को भी दे दी है. दिलचस्प बात ये है कि एक्टर को भी डायरेक्टर का आइडिया पसंद आया है. सनी ने उन्हें अपने पास मनाली बुलाया है, जहां वो फिलहाल अपनी छुट्टियां मना रहे हैं. डायरेक्टर पहाड़ों की तरफ निकल भी गए हैं और वो एक्टर से 31 जनवरी यानी आज मुलाकात भी करेंगे. जहां उम्मीद की जा रही है कि वो उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट नरेट करेंगे.

हिट फैक्टर के कारण घातक 2 बनाएंगे सनी देओल?

सूत्रों ने आगे ये भी कहा है कि अब देखना ये है कि सनी देओल को ये स्क्रिप्ट कैसी लगती है. अगर उन्हें ये चीज एक्साइट करेगी, तो डेट्स और बाकी चीजों को देखकर बात आगे बढ़ाएंगे. एक्टर बहुत साफ हैं कि सिर्फ इसलिए कि गदर 2 और बॉर्डर 2 सुपरहिट हो गईं, इसलिए वो अपने पुराने क्लासिक फिल्मों के सीक्वल सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं साइन करेंगे. उन्हें लगता है कि ऐसा करना दर्शकों के साथ धोखा होगा. राजकुमार संतोषी भी ठीक वैसा ही सोचते हैं.

बता दें कि सनी देओल और राजकुमार संतोषी बहुत जल्द फिल्म 'लाहौर 1947' भी लेकर आ रहे हैं, जिसे आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है. उस फिल्म में सनी के साथ प्रीति जिंटा शामिल हैं. फिलहाल इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस होना अभी बाकी है.

