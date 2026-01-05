'ऑब्सेशन प्यार नहीं होता है...', बोलीं राधिका आप्टे, बॉलीवुड पर भी साधा निशाना

बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे हाल ही में फिल्म 'साली मोहब्बत' में नजर आई थीं. एक्ट्रेस अपने बोल्ड स्टेटमेंट के लिए जानी जाती हैं. अब उन्होंने सिनेमा में जुनून, कंट्रोल और इमोशनल अब्यूज को रोमांटिक बनाने के खतरों के बारे में खुलकर बात की है.

'साली मोहब्बत' फिल्म में उनका किरदार अपने पति की बेवफाई का पता चलने के बाद एक बहुत बड़ा कदम उठाता है, लेकिन एक्ट्रेस का मानना ​​है कि ऐसे व्यवहार को कभी भी जुनून (Obsession) नहीं समझना चाहिए या प्यार के तौर पर महिमामंडित नहीं करना चाहिए.

HT को दिए एक इंटरव्यू में राधिका ने कहा, 'मेरे किरदार का ब्रेकडाउन इमोशनल इंटेंसिटी के बजाय लंबे समय से हो रहे अन्याय की वजह से है. यही समस्या है. मुझे नहीं लगता कि फिल्म में जो होता है, वह पैशनेट प्यार की वजह से होता है. यह उसके साथ हुए लगातार अन्याय और बुरे बर्ताव की वजह से हो रहा है. मैं इसे पार्टनर या दुनिया में किसी और के लिए पैशनेट प्यार के तौर पर महिमामंडित नहीं करना चाहती. यहीं पर हम इसे देखने के तरीके में गलती करते हैं. यह साफ तौर पर बार-बार बुरा बर्ताव किए जाने की वजह से हो रहा है.'

बॉलीवुड पर साधा निशाना

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'हमारी संस्कृति में इन कामों को प्यार समझा जाता है, हम इसे प्यार कहते हैं. लेकिन यह सच में प्यार नहीं है जब हमें किसी को खुश करने के लिए बार-बार अपनी खुशी से समझौता करना पड़ता है. आप इसे प्यार नहीं कह सकते. मैं इस सोच से सहमत नहीं हूं.'

लंबे समय से चली आ रही फिल्मी रूढ़ियों पर बात करते हुए राधिका ने आलोचना की कि कैसे आज्ञाकारिता और कंट्रोल को अक्सर सम्मान या जुनून के रूप में दिखाया जाता है, खासकर बॉलीवुड कहानियों में. उन्होंने कहा, 'चाहे वह पति हो या पति का परिवार या आपके माता-पिता, उनकी बात सुनना और जो वे चाहते हैं वह करना, प्यार नहीं है. अगर कोई दूसरे व्यक्ति से अपनी खुशी से समझौता करने की उम्मीद करता है, तो वह प्यार नहीं है. सच्चा प्यार दूसरे व्यक्ति को खुश देखना है और आज्ञाकारिता प्यार नहीं है. वह सिर्फ पावर और कंट्रोल है और मैं इसे प्यार या सम्मान कहे जाने से तंग आ गई हूं.'

एक्ट्रेस ने ऐसी कहानियों के बड़े असर के बारे में बात करते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी. 'यह बहुत बुरा और भयानक है. मुझे लगता है कि हमें ऐसी फिल्में बनाना और ऐसी कहानियां बताना बंद कर देना चाहिए. हम जुनून और कंट्रोल्ड पावर को जुनून के रूप में महिमामंडित कर रहे हैं और यह एक बड़ी गलती है.'

फिल्म साली मोहब्बत के बारे में

साली मोहब्बत एक छोटे शहर में सेट एक ड्रामा-थ्रिलर है. जो एक हाउसवाइफ के इर्द-गिर्द घूमती है. जिसकी आम सी जिंदगी दो अचानक हुई मौतों के बाद पूरी तरह बदल जाती है. यह फिल्म अपनी कहानी में रोमांस के बजाय इमोशनल ट्रॉमा, चुप्पी और दबी हुई गुस्से को मुख्य रूप से दिखाती है.

