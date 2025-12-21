1300 करोड़ में बन रही राजामौली की 'वाराणसी', प्रियंका चोपड़ा का खुलासा! होगी दूसरी सबसे मंहगी फिल्म

फिल्ममेकर एस.एस.राजामौली अपनी 'लार्जर-देन लाइफ' फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. उनकी 'बाहुबली', 'RRR' इंडियन सिनेमा के साथ वर्ल्डवाइड भी धूम मचा चुकी है. इन फिल्मों ने 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया. अब, फैंस को राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' का भी बेसब्री से इंतजार है, जो उनकी अगली पैन इंडिया फिल्म है.

और पढ़ें

सचमुच 1300 करोड़ है राजामौली की 'वाराणसी' का बजट?

हैदराबाद में राजामौली ने अपनी 'वाराणसी' का एक ग्रैंड इवेंट रखा था, जहां उन्होंने अपनी फिल्म के कुछ अंश दुनिया को दिखाए, जिसे देखकर हर किसी का दिल खुश हुआ. जो संसार राजामौली अपनी इस फिल्म के लिए बना रहे हैं, उसका स्केल देखकर हर कोई हैरान था. उस इवेंट के बाद फिल्म के बजट को लेकर भी कई कयास लगाए गए. कहा गया कि राजामौली की 'वाराणसी' 1300 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जा रही है.

हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक कहीं नहीं की जा रही थी. लेकिन अब खुद प्रियंका चोपड़ा ने अपनी कमबैक इंडियन फिल्म के बजट का खुलासा कर दिया है. हाल ही में वो नेटफ्लिक्स पर कपिल शर्मा के शो में पहुंची, जहां कॉमेडियन ने उनसे उनकी फिल्म 'वाराणसी' पर सवाल किया.

Advertisement

कपिल ने प्रियंका से कहा, 'सभी को पता है कि प्रियंका कोई भी काम छोटा नहीं करती हैं. ये सब लार्जर देन लाइफ चीजें करती हैं. अभी ये फिल्म भी कर रही हैं तो राजामौली साहब के साथ, और राजामौली साहब की फिल्में भी आपको पता है...बड़े बजट की होती हैं. लेकिन इस बार प्रियंका आई हैं, तो उनकी फिल्म का बजट हमने सुना है, कुछ 1300 करोड़ रुपये है.'

#KapilSharma: We’ve heard #Varanasi film’s budget is ₹1,300 crores. Since you came on board the budget has increased. Is this true?#PriyankaChopra: “WHAT ARE YOU TRYING TO SAY? HALF OF THE BUDGET HAS GONE TO MY BANK ACCOUNT.”#SSRajamouli | #MaheshBabu pic.twitter.com/XhZPVLKO15 — Whynot Cinemas (@whynotcinemass_) December 20, 2025

'प्रियंका चोपड़ा' को कितनी मिल रही वाराणसी के लिए फीस?

कपिल शर्मा की इस बात पर जब प्रियंका ने हामी भरी, तो ऑडियंस में बैठा हर कोई ताली बजाने लगा. प्रियंका का ये वीडियो काफी वायरल हुआ है. रिपोर्ट्स की मानी जाए, तो प्रियंका चोपड़ा को राजामौली की फिल्म में काम करने के लिए 30 करोड़ रुपये बतौर फीस मिल रही है. जिससे वो इंडियन सिनेमा की सबसे हाई-पेड एक्ट्रेस बनती हैं. हालांकि, इस बात में कितनी सच्चाई है ये वक्त आने पर ही मालूम होगा.

बता दें कि एस.एस.राजामौली की 'वाराणसी' इसी के साथ इंडियन सिनेमा की दूसरी सबसे बड़ी बजट की फिल्म बनी है. उनसे पहले रणबीर कपूर की 'रामायणम्' है, जिसके दोनों पार्ट्स 4000 करोड़ रुपये के बजट में बन रहे हैं. फिल्म का हर एक पार्ट 2000 करोड़ रुपये में बनेगा. इस बात की पुष्टि खुद फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने की थी.

Advertisement

एस.एस.राजामौली की 'वाराणसी' पिछले काफी समय से प्रोडक्शन स्टेज पर है. इसमें तेलुगू सुपरस्टार महेश बाबू, मलयालम स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन और ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा शामिल हैं. इसकी रिलीज मार्च, 2027 बताई जा रही है.

---- समाप्त ----