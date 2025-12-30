घमंड ने तोड़ा रिश्ता, तलाक के 10 साल बाद Ex-वाइफ संग दिखा मशहूर डायरेक्टर, होने लगी चर्चा

बॉलीवुड के कई कपल हैं जो तलाक के बाद भी हंसी-खुशी साथ हैं. इन्ही कपल्स में से एक मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन और वेटरन एक्ट्रेस लिसी हैं. इन्हें पति-पत्नी के तौर पर अलग हुए करीब 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इनका रिश्ता गर्मजोशी से भरा है. दोनों को हाल ही में लेजेंडरी डायरेक्टर सिबी मलयिल के बेटे की शादी में देखा गया. दोनों को साथ देखकर इनके चाहने वालों का दिल गदगद हो गया.

Ex वाइफ के साथ दिखे प्रियदर्शन

एक्स वाइफ लिसी के साथ प्रियदर्शन की क्यूट फोटोज वायरल हो रही हैं. तस्वीरें-वीडियोज ये दिखाते हैं कि प्यार खत्म होने के बाद भी सिविल कैसे रहा जाए. एक्स कपल कोच्चि में हुई सेरेमनी के लिए एक ही कार से पहुंचे थे. जहां सिबी और फेलो डायरेक्टर सथ्यन एंथिक्कड़ ने उनका स्वागत किया.

एक क्लिप में सिबी मलयिल, प्रियदर्शन और लिसी के कंधों पर हाथ डाले पोज कर रहे थे, तो दूसरे में दोनों गेस्ट्स से बातचीत करते दिखे. स्टेज से उतरते वक्त लिसी ने प्रियदर्शन का हाथ थामकर सीढ़ियां उतरने में मदद की. साथ चलते हुए दोनों हंसे भी. इससे पहले 2023 में बेटे सिद्धार्थ की शादी में भी दोनों साथ नजर आए थे.

टूटी थी 26 साल की शादी

मलयालम सिनेमा के सबसे चर्चित पावर कपल्स में से एक प्रियदर्शन और लिसी ने 2014 में डिवोर्स फाइल किया था, जो 2016 में फाइनल हुआ. दोनों की 26 साल की शादी खत्म हो गई. सिद्धार्थ के अलावा उनकी बेटी कल्याणी प्रियदर्शन भी हैं.

एक इंटरव्यू में प्रियदर्शन ने बताया था कि शादी टूटने की वजह 'ईगो' था. गृहलक्ष्मी संग बातचीत में उन्होंने कहा, हमारे फैमिली प्रॉब्लम की सिर्फ एक वजह थी - ईगो. मैं कंजर्वेटिव फैमिली में पला हूं, मेरे दिमाग में औरत का मॉडल मेरी मां है. शादी के बाद पार्टनर से वैसा ही होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए जैसी मां है, क्योंकि वो अलग जनरेशन की है.

मेरे पैरेंट्स लिसी को मेरी बहन से ज्यादा चाहते थे. सालों तक मैं जन्नत में रह रहा था, अब हम अलग हैं. लेकिन मेरा चेन्नई वाला घर आज भी प्रियदर्शन-लिस्सी नाम का है. मुझे पता है, जो भी हो गया, वो मुझे अभी भी रिस्पेक्ट करती है. बस ईगो की प्रॉब्लम थी.



