'हाउसफुल 4 के बाला लग रहे हो, आवाज में नहीं दम', पृथ्वीराज चौहान का टीजर देख Akshay Kumar से निराश फैंस

बॉलीवुड के एक्शन किंग अक्षय कुमार की मचअवेटेड फिल्म पृथ्वीराज चौहान फिल्म का टीजर आज रिलीज कर दिया गया है. इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी बज बना हुआ था. फैंस यह देखने के लिए उत्सुक थे कि आखिर अक्षय कुमार महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के लुक को किस तरह कैरी करेंगे और उनकी दमदार शख्सियत को कितना जस्टिफाई करेंगे. फैंस को अक्षय से काफी उम्मीदें थीं. लेकिन फिल्म का ट्रीजर सामने आने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट निराशा में बदल गईं.

पृथ्वीराज चौहान में अक्षय के लुक से निराश फैंस

फैंस को उम्मीद थी कि सुपरस्टार अक्षय कुमार महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भूमिका को उसी बेखौफ और वीरता भरे अंदाज से निभाएंगे. लेकिन टीजर देखने के बाद अब इस फिल्म से फैंस की उम्मीदें ही टूटती हुई नजर आ रही हैं.

फिल्म के टीजर में जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान के किरदार को दर्शाया गया है वो काफी कमजोर है, जिसे फैंस एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं. फिल्म में अक्षय का लुक पृथ्वीराज चौहान के बेबाक अंदाज और ऑरा को मैच करने में बुरी तरह फेल हो गया है. फैंस को फिल्म में अक्षय की मूछे तक नकली और अजीब लग रही हैं.

अक्षय के लुक की फैंस ने की हाउसफुल 4 के बाला से तुलना

हैरानी की बात यह है कि पृथ्वीराज में अक्षय के लुक की तुलना फैंस उनके हाउसफुल 4 के लुक बाला के साथ कर रहे हैं. ऐसे में सवाल यह है कि जब हाउसफुल 4 में फैंस अक्षय के इस लुक को पहले ही देख चुके हैं तो फिर वो उन्हें इस लुक में दोबारा क्यों देखना पसंद करेंगे? वो भी जब अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान के एक आइकॉनिक कैरेक्टर को पेश कर रहे हैं.

आवाज में नहीं दिखा दम

लुक की बात तो छोड़ ही दीजिए, टीजर में अक्षय की आवाज और वॉयस मॉड्यूलेशन तक पर सवाल उठ रहे हैं. फैंस उम्मीद कर रहे थे कि पृथ्वीराज के रोल में अक्षय की दमदर शख्सियत के साथ आवाज में भी वो दम होगा, जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे. लेकिन टीजर ने तो बुरी तरह निराश कर दिया है.

अक्षय की आवाज में डायलॉग डिलीवरी में ना तो कोई खास मॉड्यूलेशन सुनाई दिया और ना ही दम, बल्कि अक्षय की आवाज बहुत लो सुनाई दी. यह हमारा नहीं फैंस का कहना है. फिल्म का टीजर सामने आते ही फैंस ने अक्षय को इस रोल में रिजेक्ट कर दिया है. आइए जानते हैं फैंस किस तरह अपनी निराशा जता रहा है.

एक यूजर ने लिखा- हर मूवी में एक ही मॉड्यूलेशन. पृथ्वीराज चौहान को बहुत कमजोर तरीके से दर्शाया गया है. हालांकि विजुअल्स कमाल के हैं. मैं अजमेर से हूं और मैं जानता हूं कि यह वो नहीं है, जिसके लिए पृथ्वीराज चौहान जाने जाते हैं.

Same voice modulation in every movie.. Very weak portrayal of prithviraj chauhan.. Moustache is looking awkward.. Although the visuals are awesome.. I'm from ajmer and I know this not what prithviraj chauhan is known for — Arjun srkian (@neutral_unit) November 15, 2021

यहां देखिए फैंस और क्या- क्या कह रहे हैं-

This type of role is suitable for @RanveerOfficial , @shahidkapoor only (as of now)



U looking like bala from HF4 sir — Being SHUBHAM ❁ (@ItsBeingSHUBHAM) November 15, 2021

Maja nai Aaya Vro. 😭😭😭

Lacks Power, Confidence and Voice is not heavy.

You should have hired some young Big Muscular heavy Chap.



@akshaykumar Ji — RAJAT BHATT 🇮🇳 (@C5H11Br) November 15, 2021

He didn't do Justice to his Role. Lack of convection and terrible look. tv actors done better Justice to Prithvi Raj Chauhan. Film hit or not don't know but presentation of Iconic Personality Very Low. — Asrar (@iamasrark) November 15, 2021

Aisa lagraha hai Akshay Kumar housefull 4 ke set se direct prithviraj movie ke set par shooting karne gaya hai...acting was good bt same look in all movie... As Bala , as sooryavanshi an now in prithviraj. Need to work on look — pankaj mhatre (@pankajmhatre12) November 15, 2021