'गंदा काम करते हो आप', प्रेम चोपड़ा की विलेन इमेज से तंग आकर बोली थी बेटी, स्कूल में हुई बुली

प्रेम चोपड़ा ने बताया कैसे उनके विलेन रोल्स से उनकी बेटी रितिका नंदा परेशान हो जाती थीं और स्कूल में चिढ़ाई जाती थीं. साथ ही दामाद शरमन जोशी के डर और अपने छह दशक लंबे करियर पर भी खुलकर बात की.

प्रेम चोपड़ा की इमेज की वजह से परेशान हुई बेटी (Photo: File Photo)
दिग्गज हिंदी फिल्म एक्टर प्रेम चोपड़ा ने हाल ही में अपने करियर से जुड़ा एक भावुक किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि पर्दे पर निभाए गए उनके खलनायक किरदारों का असर कभी-कभी उनकी निजी जिंदगी पर भी पड़ता था. खासकर उनकी बेटी रितिका नंदा को ये समझने में मुश्किल होती थी कि रील लाइफ का विलेन और असली जिंदगी का पिता अलग-अलग है.

स्कूल में बुली हुई बेटी

प्रेम चोपड़ा ने बताया कि जब रितिका स्कूल में पढ़ती थीं, तब उनके दोस्त अक्सर उनके डरावने रोल्स को लेकर उन्हें चिढ़ाते थे. इससे परेशान होकर एक दिन रितिका ने उनसे साफ शब्दों में कह दिया- गंदा काम करते हो आप.

अरबाज खान के शो पर बातचीत के दौरान प्रेम चोपड़ा ने बेटी की शिकायत की चर्चा की. उन्होंने कहा- रितिका नंदा, जो अब राइटर भी हैं, तब स्कूल में थीं. वो मुझसे कहती थीं कि पापा, स्कूल में सब बोलते हैं आप बहुत गड़बड़ रोल करते हो, गंदा काम करते हो, ये छोड़ दो.

इस पर प्रेम चोपड़ा ने बेटी को समझाया कि यही उनका पेशा है और लोग उन्हें इसी रूप में पसंद करते हैं. उन्होंने कहा कि इन किरदारों की वजह से ही वो परिवार का ख्याल रख पाए और बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे सके.

दामाद शरमन जोशी भी थे डरते

प्रेम चोपड़ा ने ये भी बताया कि उनकी डरावनी छवि सिनेमा हॉल से बाहर तक फैली हुई थी. उनके दामाद और एक्टर शरमन जोशी ने खुद माना था कि वो बचपन में उस शख्स से डरते थे, जो पर्दे पर मशहूर डायलॉग बोलता था- प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा.

शरमन की शादी प्रेम की दूसरी बेटी प्रेरणा चोपड़ा से हुई है. उनसे शादी को लेकर मजाक करते हुए शरमन ने कहा था- मुझे लगता है कि प्रेरणा की किस्मत में मेरे जैसा शानदार इंसान लिखा था, वो लकी रही. उसकी शादी मुझसे हो गई, लेकिन मुझे प्रेम जी के नाइटमेयर आते थे.

शरमन ने ये भी याद किया कि शुरुआती बातचीत में उनके होने वाले ससुर ने उनसे पूछा था कि अगर एक्टिंग नहीं चली तो क्या करेंगे. इस पर शरमन ने जवाब दिया- मैं फेल्ड एक्टर बनूंगा.

छह दशक लंबा शानदार करियर

1935 में लाहौर में जन्मे और शिमला में पले-बढ़े प्रेम चोपड़ा ने अपने करियर की शुरुआत पत्रकारिता से की थी. फिल्मों में उन्हें पहचान ‘शहीद’ (1965) से मिली. इसके बाद उपकार, बॉबी, दो अनजाने, क्रांति जैसी कई यादगार फिल्मों में उन्होंने काम किया.

60 से ज्यादा साल के करियर में उन्होंने 380 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया. 60 से 90 के दशक तक वह हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर विलेन रहे. समय के साथ उन्होंने कैरेक्टर और कॉमिक रोल भी किए.

उन्होंने राजेश खन्ना के साथ 20 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और साल 2023 में उन्हें फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. 2014 में उनकी आत्मकथा ‘प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा’ पब्लिश हुई, जिसे उनकी बेटी रितिका नंदा ने लिखा था.

---- समाप्त ----
