90 साल के प्रेम चोपड़ा को हुई थी ये गंभीर बीमारी, दामाद शरमन जोशी बोले- उनका इलाज...

दिग्गज एक्टर प्रेम चोपड़ा को नवंबर के महीने में अचानक तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अब उनके दामाद और एक्टर शरमन जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया है कि उनके ससुर को क्या हुआ था और अब उनकी कंडीशन कैसी है?

प्रेम चोपड़ा को क्या हुआ था? (Photo: File Photo)
प्रेम चोपड़ा को क्या हुआ था? (Photo: File Photo)

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर प्रेम चोपड़ा को नवंबर के महीने में हार्ट संबंधी समस्या होने पर मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था. कुछ दिन के इलाज के बाद उन्हें फिर डिस्चार्ज भी मिल गया था. अब उनकी सेहत बेहतर है और वो घर में ही आराम कर रहे हैं. इसी बीच प्रेम चोपड़ा के दामाद और एक्टर शरमन जोशी ने अपने ससुर की हेल्थ के बारे में तमाम फैंस को बड़ा अपडेट दिया है. शरमन ने बताया कि एक्टर को उस समय क्या हुआ था?

प्रेम चोपड़ा की सेहत के बारे में शरमन जोशी ने दिया अपडेट

शरमन जोशी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल एक खास पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपने ससुर और दिग्गद एक्टर प्रेम चोपड़ा को हेल्थ को लेकर बड़ी जानकारी दी है. शरमन ने बताया कि प्रेम चोपड़ा को एओर्टिक स्टेनोसिस की समस्या हुई थी. उस दौरान उनका TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) प्रोसिजर करना पड़ा था. हालांकि, अब एक्टर की हालत में काफी सुधार है.

शरमन जोशी ने ससुर प्रेम चोपड़ा संग अस्पताल से उस समय की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. तस्वीरों में उनके और प्रेम चोपड़ा के साथ डॉक्टर्स भी नजर आ रहे हैं. एक्टर जितेंद्र को भी तस्वीरों में देखा जा सकता है, वो उस समय प्रेम चोपड़ा से मिलने अस्पताल गए थे. 

पोस्ट के कैप्शन में शरमन ने लिखा- हमारे पूरे परिवार की तरफ से मैं कार्डियोलॉजिस्ट (हृदय रोग विशेषज्ञ) डॉ. नितिन गोखले और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. रविंदर सिंह राव का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. उन्होंने मेरे ससुर श्री प्रेम चोपड़ा जी का बहुत ही अच्छा इलाज किया.

प्रेम चोपड़ा की हेल्थ के बारे में जानकारी देते हुए शरमन जोशी ने आगे लिखा- पापा को गंभीर एओर्टिक स्टेनोसिस (severe Aortic Stenosis) हुआ था. डॉ. राव ने सफलतापूर्वक TAVI प्रोसिजर (ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन) करके, बिना ओपन-हार्ट सर्जरी किए ही वाल्व को बदल दिया. हर कदम पर डॉ. गोखले की गाइडेंस ने हमें कॉन्फिडेंस दिया है. पापा अब घर पर हैं और पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहे है. हमें जो भी सपोर्ट और केयर मिली है, हम उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे. 

 

 

इंडस्ट्री के सबसे चहेते विलेन हैं प्रेम चोपड़ा

प्रेम चोपड़ा की बात करें तो वो 90 साल के हो चुके हैं. उन्होंने अपने फिल्मी करियर में 380 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है. हालांकि, विलेन के तौर पर उन्हें खास पहचान मिली. वो आज भी बॉलीवुड के सबसे उम्दा विलेन्स में शुमार किए जाते हैं. उनका फिल्मी करियर 6 दशकों से भी ज्यादा लंबा रहा है. 90 साल की उम्र में भी वो एक्टिंग में एक्टिव हैं. पिछली बार वो 2024 में टीवी सीरीज 'शोटाइम' और रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' में अहम रोल में दिखाई दिए थे. 

---- समाप्त ----
