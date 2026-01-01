scorecardresearch
 
Spirit First Look: पीठ पर जख्म-बंधीं पट्टियां, प्रभास के ट्रांसफॉर्मेशन ने मचाया भौकाल, तृप्ति डिमरी संग दिखी इंटेंस केमिस्ट्री

प्रभास और डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म स्पिरिट का पहला लुक पोस्टर रिलीज कर दिया है. पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

स्पिरिट का फर्स्ट लुक (PHOTO: Instagram @sandeepreddy.vanga)
स्पिरिट का फर्स्ट लुक (PHOTO: Instagram @sandeepreddy.vanga)

प्रभास और डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के फैंस का इंतजार खत्म हुआ. नए साल की शुरुआत धमाकेदार तरीके से करते हुए वांगा ने अपनी अपकमिंग फिल्म स्पिरिट का चिलिंग फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज कर दिया है. पोस्टर में प्रभास और तृप्ति डिमरी का इंटेंस, कभी न देखा गया अवतार है. वांगा की पिछली ब्लॉकबस्टर एनिमल की तरह, जिसका ऐलान भी न्यू ईयर की मिडनाइट पर हुआ था. स्पिरिट भी डायरेक्टर की परंपरा को आगे बढ़ाता है. मतलब घड़ी में 12 बजते ही बोल्ड स्टेटमेंट देना. 

वांगा ने फैन्स को दिया सरप्राइज 
स्पिरिट का पोस्टर एक डार्क और ग्रिटी सिनेमाई एक्सपीरियंस का टोन सेट करता है. इस स्ट्राइकिंग विजुअल में प्रभास अपनी घाव वाली पीठ दिखा रहे हैं, जिस पर कई बैंडेज लगे हुए हैं, जबकि तृप्ति डिमरी शांति से उनकी सिगरेट सुलगा रही हैं. ये इमेज सोशल मीडिया पर पहले ही हंगामा मचा चुकी है.

तृप्ति डिमरी का लुक
दूसरी तरफ, तृप्ति डिमरी का लुक साधारण लेकिन पावरफुल है. ग्रे टोन वाली साड़ी में वो शांत और कंपोज्ड नजर आ रही हैं, जो प्रभास के रग्ड प्रेजेंस से स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट बनाता है. सिगरेट सुलगाने का उनका ऐक्ट फ्रेम में एक अनसेटलिंग इंटीमेसी जोड़ता है, जो पोस्टर को विजुअली अरेस्टिंग और नैरेटिवली रहस्मयी बनाता है.

फर्स्ट लुक शेयर करते हुए संदीप रेड्डी वांगा ने लिखा, इंडियन सिनेमा... गवाह बनो अपने अजानुभू/अजानुभू के. हैप्पी न्यू ईयर 2026 #SpiritFirstLook

स्पिरिट प्रभास और वांगा की पहली कॉलेबोरेशन है, जो इंडियन सिनेमा की सबसे बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट्स में से एक है. खास बात ये कि फिल्म में प्रभास पहली बार पुलिसवाले का रोल कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो एक एक्स-आईपीएस ऑफिसर का रोल प्ले करेंगे, जिन्हें कुछ अनडिस्क्लोज्ड वजहों से सर्विस से निकाल दिया गया. 

