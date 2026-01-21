scorecardresearch
 
फ्लॉप हुई 'राजा साब', प्रभास को नहीं पड़ता फर्क, को-स्टार बोलीं- उन्हें खेल पसंद नहीं

प्रभास को नहीं पड़ता फर्क (Photo: Instagram/@nidhhiagerwal)

प्रभास की हालिया रिलीज फिल्म 'द राजा साब' से चाहनेवालों को बड़ी उम्मीदें थीं. फिल्म ने जबरदस्त ओपनिंग तो की, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही ये बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह धराशायी हो गई. अपनी कमजोर कमाई के बीच, प्रभास की को-स्टार निधि अग्रवाल ने खुलासा किया है कि एक्टर को अपनी फिल्मों के रिजल्ट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है. वो इससे बिल्कुल अलग-थलग रहते हैं. निधि के मुताबिक, प्रभास हर प्रोजेक्ट में सिर्फ 100 प्रतिशत देने में विश्वास रखते हैं.

प्रभास को नहीं पड़ता फर्क

हाल ही में रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान निधि अग्रवाल ने कहा कि उन्हें एक्टिंग करना पसंद है, निर्देशक के निर्देशानुसार परफॉरमेंस देना पसंद है, लेकिन इस पेशे में आने वाली जजमेंट, गेम्स और पॉलिटिक्स से उन्हें नफरत है. उन्होंने प्रभास की तारीफ करते हुए कहा, 'प्रभास भी ऐसे ही हैं. कोई गेम नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई नकलीपन नहीं. मैं हमेशा सोचती थी कि क्या मैं इतनी सॉफ्ट और स्वीट रहकर कभी बड़ी स्टार बन पाऊंगी? लेकिन जब मैं उनसे मिली और उनके साथ काम किया, तो मुझे पता चला कि वे मुझसे भी ज्यादा बच्चे जैसे, सच्चे, सॉफ्ट और मीठे हैं. अगर वे आज भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं, तो शायद ऐसे ही रहना बेहतर है.'

बच्चे जैसे स्वभाव के हैं प्रभास

निधि आगे कहा कि प्रभास की फिल्मों का रिजल्ट चाहे हिट हो या फ्लॉप, उनको प्रभावित नहीं करता. एक्ट्रेस ने बताया, 'प्रभास बहुत शुद्ध हैं. वे बहुत प्यारे इंसान हैं. एक बार उनसे मिलने के बाद आप भूल जाते हैं कि वे एक्टर हैं या पिछले 25 साल से इंडस्ट्री में हैं. वे कमर्शियल आदमी नहीं हैं. उनके पास कोई पीआर टीम नहीं है. वे बहुत सिंपल हैं. उनसे मिलना ऐसा लगता है जैसे किसी पांच साल के बच्चे से मिलना. उनके साथ काम करने के बाद मेरे मन में उनके लिए नई इज्जत पैदा हुई है. वे मेरी जिंदगी में मिले सबसे अच्छे इंसान हैं. प्रभास अपनी फिल्मों के रिजल्ट से बहुत अलग-थलग रहते हैं. वे अपना काम करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं.'

बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हुई राजा साब

डायरेक्टर मारुति की बनाई फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' में प्रभास, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार और संजय दत्त ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं. फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगभग 62.9 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी. दुनियाभर ने इसने 112 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए थे. हालांकि फिल्म को क्रिटिक्स से नेगेटिव रिव्यू मिले और दूसरे दिन इसकी कमाई 50 प्रतिशत से ज्यादा गिर गई. 11 दिनों में फिल्म मुश्किल से 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर पाई है. इसे चिरंजीवी की 'माना शंकर वारा प्रसाद गारू' से कड़ी टक्कर मिल रही है.

प्रभास अगली बार डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' में नजर आएंगे. इस फिल्म में तृप्ति डिमरी भी लीड रोल में हैं. फिल्म में इंटेंस एक्शन के साथ गहरे इमोशनल संघर्ष को दिखाया जाएगा. वांगा और प्रभास का यह साथ में पहला प्रोजेक्ट है. 'स्पिरिट', 5 मार्च 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी.

---- समाप्त ----
