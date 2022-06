पूजा हेगड़े को फ्लाइट स्टाफ ने धमकाया, एक्ट्रेस ने बताई आपबीती, एयरलाइंस ने मांगी माफी

बॉलीवुड और साउथ एक्ट्रेस पूजा हेगड़े अपने शांत स्वाभाव के लिए जानी जाती हैं. पूजा की स्वीट स्माइल और क्यूट लुक्स को फैंस बेहद पसंद करते हैं. ऐसे में उनके साथ अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो अजीब ही लगेगा. ऐसा ही कुछ पूजा हेगड़े के साथ हुआ है. उन्होंने ट्वीट कर एक फ्लाइट में अपने साथ हुई आपबीती को बताया है.

पूजा के साथ हुआ बुरा व्यवहार

पूजा हेगड़े ने ट्वीट कर बताया कि कैसे मुंबई की एक फ्लाइट से वह ट्रेवल कर रही थीं. ऐसे में फ्लाइट के एक स्टाफ ने उनके साथ रूड व्यवहार किया. पूजा ने लिखा, 'मैं दुखी हूं यह देखकर कि इंडिगो के स्टाफ मेंबर विपुल नकशे ने हमारे साथ मुंबई की हमारी फ्लाइट में कितना बुरा व्यवहार किया. हमारे साथ बेवजह घमंड और धमकी भरी टोन में बात की गई. मैं ऐसी चीजों के बारे में कभी ट्वीट नहीं करती हूं, लेकिन यह बेहद डरावना था.'

Extremely sad with how rude @IndiGo6E staff member, by the name of Vipul Nakashe behaved with us today on our flight out from Mumbai.Absolutely arrogant, ignorant and threatening tone used with us for no reason.Normally I don’t tweet abt these issues, but this was truly appalling June 9, 2022

इंडिगो ने मांगी माफी

पूजा के इस ट्वीट का जवाब देते हुए इंडिगो एयरलाइन ने उनसे माफी मांगी है. उन्होंने लिखा, 'मिस हेगड़े आपके बुरे अनुभव के लिए हम माफी चाहते हैं. हम आपसे इस बारे में बात करने के लिए तुरंत जुड़ना चाहते हैं. हमें अपना पीएनआर नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर मैसेज करें.'

Ms. Hegde, sorry to note your experience. We'd like to connect with you immediately hence, please DM us your PNR along with the contact number. ~Linda https://t.co/xcJPAifuBc — IndiGo (@IndiGo6E) June 9, 2022

यूजर्स दे रहे मिस रिएक्शन

फ्लाइट में किसी सेलेब के साथ खराब व्यवहार होने का यह पहला मामला नहीं है. पहले भी कुछ सेलेब्स इसका सामना कर चुके हैं. पूजा हेगड़े के ट्वीट पर कुछ यूजर्स ने अपने साथ हुए बेरुखे व्यवहार के बारे में बताया है. यूजर्स का कहना है विपुल नाम के शख्स की यह पहली शिकायत नहीं है. तो वहीं कुछ पूजा से नाराज भी नजर आ रहे है.

https://t.co/ebDGuM8Lio not the first time for him . Complaints from others too in the past. — Being Jayadev (@Jaidevvv) June 9, 2022

By the end of the day they will terminate him just by your tweet without even asking him about the reason but by that time you will be in some 7 star hotel chilling 👍🏻 — Tarun (@tarun867) June 9, 2022

यूजर्स का कहना है कि सेलिब्रिटीज को हर छोटी चीज में दिक्कत होती है. जिसकी शिकायत पूजा कर रही हैं उसकी नौकरी इस ट्वीट के बाद चली जाएगी, ऐसा एक्ट्रेस को नहीं करना चाहिए था. एक यूजर ने लिखा, 'तुम्हारे ट्वीट की वजह से वह लोग उस शख्स को निकाल देंगे और तबतक तुम किसी 7 स्टार होटल में चिल कर रही होंगी.'