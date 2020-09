करण को पीएम मोदी ने बर्थडे विश के लिए कहा शुक्रिया, ट्रोल्स बोले- कंगना तो रो रही होगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरूवार 17 सितम्बर को अपना 70वां जन्मदिन मनाया. ऐसे में सोशल मीडिया पर मोदी के चाहने वालों की बर्थडे विश छाई हुई थीं. इस मौके पर बॉलीवुड के स्टार्स ने भी प्रधानमंत्री के प्रति अपना प्यार जाहिर किया और उनके जन्मदिन पर उन्हें बधाईयां दीं. काफी समय से सोशल मीडिया से गायब चल रहे बॉलीवुड प्रोड्यूसर करण जौहर ने भी मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थीं, जिसका जवाब मोदी ने दिया.

करण जौहर ने ट्वीट किया, 'हैप्पी बर्थडे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी! ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके साथ फिल्मों को लेकर मेरे प्यार और सिनेमा के ग्लोबल फुटप्रिंट पर असर के बारे में बातचीत करने का मौका मिला. आपकी दयालु अंदाज, नम्रता और समझदारी बहुत तरह से हमारे लिए गाइडिंग लाइट बनी है. आपके अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की कामना करता हूं.'

Of course! Your passion towards cinema is adorable.



Thank you for your wishes. https://t.co/6KcZRmEWNr