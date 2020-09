लता मंगेशकर समेत बॉलीवुड स्टार्स ने दी PM मोदी को जन्मदिन की बधाई

आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं. ऐसे में उनके चाहने वालों के साथ-साथ बॉलीवुड के स्टार्स भी उन्हें बधाईयां दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर लता मंगेशकर से लेकर कंगना रनौत, मधुर भंडारकर और रणवीर शौरी समेत कई स्टार्स ने नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है.

लता मंगेशकर लिखती है- नमस्कार आदरणीय नरेंद्रभाई, आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. ईश्वर आपको सदैव यशस्वी करें, आप दीर्घायु हो यही मेरी मंगलकामना. वहीं रणवीर शोरी ने लिखा- प्रिय नरेंद्र मोदी आप 21वीं सदी में रह रहे करोड़ों लोगों की आशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं. मैं दुआ करता हूं कि आपको लंबा और स्वस्थ जीवन मिले, जिससे आप उन लोगों के सपनों और आशाओं को पूरा कर सकें. देश के लिए आपकी मेहनत और प्रतिबद्धता का शुक्रिया.

Dear @PMOIndia @narendramodi, you represent the hopes & aspirations of more than a billion people traversing into the 21st century. Wish you a long & healthy life to fulfil their dreams & expectations. Thank you for your hard work & commitment to the nation. #HappyBirthdayPMModi — Ranvir Shorey (@RanvirShorey) September 17, 2020

वहीं मधुर भंडारकर और अशोक पंडित ने मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें जन्मदिन विश किया. कंगना रनौत को भी मोदी का फैन माना जाता है. उन्होंने आज के खास दिन पर एक वीडियो शेयर कर अपनी फीलिंग्स को बयां किया है. कंगना रनौत ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा- प्रधानमंत्री जी आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई. मुझे आपसे कभी बात करने का मौका नहीं मिला. हम जब भी मिले हैं फोटोज के लिए मिले. लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं कि ये देश आपको बहुत सराहता है.

Wishing our beloved Prime Minister Aadarniya @narendramodi ji A Very Happy Birthday. Today Under your leadership India has become one of d most powerful nations of d World . May God bless you with lots of love,happiness & Good health. #HappyBdayNaMo #HappyBirthdayNarendraModi pic.twitter.com/Sg5fJOdzx8 — Ashoke Pandit (@ashokepandit) September 17, 2020

Happy Birthday to honourable PM Shri @narendramodi ji . May Lord Ganesh always bless you with lots of Strength, Happiness and Good Health. 💐🙏 #HappyBdayPMModi pic.twitter.com/0lBlBN44ZN — Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) September 17, 2020

आगे कंगना ने कहा- जो साधारण भारतीय आपके लिए महसूस करता है वो जब मैं देखती हूं तो मुझे नहीं लगता इतना सम्मान, इतनी भक्ति और प्रेम किसी प्रधानमंत्री को इससे पहले मिला है. मैं बस यही कहना चाहती हूं वो करोड़ों भारतीय जो सोशल मीडिया पर नहीं हैं, जिनकी आवाजें आप तक नहीं पहुंच पाती हैं वो सब आज आपकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें आप जैसे प्रधानमंत्री मिले. जय हिंद.

Wishing our beloved PM @narendramodi Ji on his 70th birthday. My SandArt with message The Pioneer of #AtmaNirbharBharat at Puri beach, Odisha. pic.twitter.com/u8w4xN7naw — Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) September 17, 2020

बता दें कि पॉपुलर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनाइक ने भी प्रधानमंत्री मोदी का सैंड आर्ट बनाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है.