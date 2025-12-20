'शराब की लत ने बिगाड़ी जिंदगी, सालों बाद हुआ पछतावा', बोले पीयूष मिश्रा

गायक-अभिनेता-लेखक पीयूष मिश्रा करीब 20 साल तक शराब की लत से जूझते रहे. ये समस्या 1980 के दशक में शुरू हुई थी. 2005 के आसपास उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने मदद ली, ताकि अपनी जिंदगी और करियर पर फिर कंट्रोल कर सकें. आज जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं, तो ये मानते हैं कि उन्होंने शराब को खुद पर हावी होने दिया. उन्हें इस चीज का सबसे ज्यादा पछतावा.

शराब की लत पर बोले पीयूष

हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में पीयूष मिश्रा ने अपनी जिंदगी के काले दौर को याद किया. उनसे पूछा गया कि उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा क्या है, तो वो बिना हिचके कहते हैं "शराब". पीयूष ने कहा कि सबसे बड़ा पछतावा शराब को लेकर है. अगर शुरुआत में ही मैं इसमें डूबा न होता और कंट्रोल रखता, तो जिंदगी में और बड़े काम कर पाता. नशा क्रिएटिविटी को मार देता है. ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और आज भी सबसे बड़ा पछतावा है.

वो कहते हैं कि शुरू-शुरू में छोड़ देता या कंट्रोल करता तो आज हालात अलग होते और बड़ा काम किया होता.

पत्नी को दिया धोखा

पत्नी को धोखा देने के बारे में बात करते हुए पीयूष कहते हैं, अगर पत्नी को कुबूल लिया हो, तो ये बड़ी बात है. मैंने सब कुछ बताने से पहले अंदर तूफान महसूस किया था, लेकिन बताने के बाद शांति मिल गई. मेरी पत्नी ने समझा और कहा, कोई बात नहीं. तुमने कुछ गलतियां कीं, मैंने कुछ कीं. उन्होंने कहा कि सच बोलने के बाद मेरा दिल साफ हो गया है, अब आगे बढ़ो और जिंदगी जियो.

पीयूष कहते हैं कि मेरे लिए तो ये आसान था. लोग आते थे और कहते थे, ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा. लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था. सच बताने के बाद मुझे शांति मिल गई. मैंने उसके साथ गलत किया था, और अपने पाप धोने के लिए सच बताना जरूरी था. सच बोलने के बाद मैं आजाद महसूस करने लगा हूं.

