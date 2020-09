आरोपों को पॉलिटिक्स से जोड़ने पर खफा पायल घोष- कहा मेरी जगह अपनी बहन-बेटी को रख कर देखिए

एक्ट्रेस पायल घोष ने जबसे फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया है तबसे इस मामले को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस जारी है. जहां एक तरफ कुछ लोग पायल के समर्थन में नजर आ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि पायल झूठ बोल रही हैं. अनुराग कश्यप इस मामले पर सफाई दे चुके हैं और उन्होंने यौन शोषण के आरोपों को गलत बताया है. अब जो लोग भी पायल के बयानों को गलत मान रहे हैं, उन्हें पायल ने ट्वीट के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया है.

पायल ने हाल ही में ट्वीट करते हुए लिखा- जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि मैं सिचुएशन का मिसयूज कर रही हूं और मेरे द्वारा लगाए गए आरोपों को पॉलिटिक्स से जोड़ रहे हैं वे भगवान के लिए एक बार मेरी जगह पर अपनी बहन और बेटी को रख कर देखें. वो आपकी मां भी हो सकती हैं. और उसके बाद बातें बनाएं. आप अपने किसी करीबी के साथ ऐसा करने वाले शख्स से लड़ाई तक कर लेंगे. क्या आप ऐसा नहीं करेंगे?

People who are saying that it's for politics and that I am misusing the situation. Imagine ( god forbid) your sister or daughter in my position, it can even be the mother.. and then let's talk. You would go to war against such men. Isn't it ? PERIOD!!

— Payal Ghosh (@iampayalghosh) September 20, 2020

बता दें कि एक्ट्रेस पायल घोष ने इससे पहले अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे और ट्वीट कर लिखा था- "अनुराग कश्यप ने बेहद बुरी तरीके से खुद को मुझ पर फोर्स किया. नरेंद्र मोदी जी प्लीज एक्शन लीजिए और देश को इस क्रिएटिव इंसान के पीछे के राक्षस को देखने दीजिए. मुझे पता है कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है. मेरी सुरक्षा खतरे में है. प्लीज मदद कीजिए."

अनुराग कश्यप के समर्थन में तापसी-हंसल

बता दें कि अनुराग कश्यप पर ऐसे इल्जाम लगने के बाद से सोशल मीडिया पर लोग रिएक्ट करने लगे. कुछ अनुराग के समर्थन में नजर आए तो कुछ विरोध में. एक्ट्रेस तापसी पन्नू और फिल्म निर्देशक हंसल मेहता अनुराग के समर्थन में आए हैं. वहीं अनुराग ने अपनी सफाई में कई सारे ट्वीट्स किए हैं और उन पर पायल द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को बेबुनियाद बताया है.