हाथरस कांड: आरोपी पर भड़के जावेद अख्तर, बोले- बेवकूफ ही उसपर यकीन करेगा

हाथरस कांड ने देश की राजनीति में भूचाल लाकर रख दिया है. जो केस पहले सिर्फ एक बलात्कार का मामला बताया जा रहा था, बाद में दंगा थ्योरी से लेकर ठाकुर बनाम दलित लड़ाई तक वो जा पहुंचा. अब इस केस में एक और नाटकीय मोड़ आ गया है. केस के मुख्य आरोपी संदीप ठाकुर ने पीड़िता के परिवार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं. उसके मुताबिक पीड़ित लड़की की मां और उसके भाई ने ही ये हत्या की है. उसे काफी टॉर्चर किया गया था.

जावेद अख्तर का फूटा गुस्सा

अब राइटर जावेद अख्तर ने संदीप के इन आरोपों पर रिएक्ट किया है. उन्होंने संदीप के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. उनकी नजरों में ऐसे दावों पर सिर्फ कोई बेवकूफ ही विश्वास कर सकता है. वे ट्वीट कर लिखते हैं- हाथरस आरोपी कह रहा है कि लड़की को टॉर्चर और उसकी हत्या मां और भाई ने की है. उसे कैसे पता, क्या उसने ऐसा कुछ होता देखा था. अगर देखा भी था तो पुलिस को क्यों नहीं बताया. कोई बहुत बड़ा बेवकूफ ही ऐसे दावों पर विश्वास दिखा सकता है. जावेद अख्तर देश के हर मुद्दे पर खुलकर अपने विचार रखते हैं. वे सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं और उनका हर ट्वीट भी वायरल रहता है.

The Hathras accused is now claiming that the girl was tortured n killed by her own mother n brother How does he know Did he see them killing her If he did why didn’t he report it to the police Only a total bigot who is a total idiot too can give any credence to this claim