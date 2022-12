Pathan Controversy: 'बेशर्म रंग' के भगवा विवाद पर बोलीं राम्या, 'ये सिर्फ दीपिका नहीं महिलाओं के खिलाफ....'

पठान फिल्म के गाने बेशर्म रंग को लेकर अब तक कई हिदूं संगठनों ने आपत्ति जताई है. हर किसी को दीपिका के पहने भगवा रंग की बिकिनी से प्रॉब्लम हो रही है. पहले हिंदू महासभा, फिर वीर शिवाजी ग्रूप, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस. सभी ने गाने में दीपिका के लुक पर सवाल उठाए. हर किसी की मांग है कि इसमें बदलाव किए जाएं, वरना फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा. विवाद को मिलते तूल को देखते हुए पूर्व लोक सभा सदस्य राम्या ने दीपिका के समर्थन में एक ट्वीट किया.

महिलाओं के प्रति द्वेष

राम्या ने ना सिर्फ दीपिका बल्कि महिलाओं के लिए लोगों के मन में आने वाली द्वेष भावना को ही कटघरे में खड़ा किया. राम्या ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि - सामंथा को उनके डायवोर्स के लिए ट्रोल किया गया. दीपिका को उनके कपड़ों के लिए, साई पल्लवी को उनके ओपिनियन के लिए, वहीं रश्मिका को उनके सेपरेशन के लिए. इतना ही नहीं कई महिलाओं को उनके हर चॉइस के लिए. चुनने का अधिकार हमारा बेसिक राइट है. महिलाएं मां दुर्गा का रूप मानी जाती हैं. लेकिन इस बुरी भावना के खिलाफ हमें लड़ना ही होगा.

Samantha trolled for her divorce, Sai Pallavi for her opinion,Rashmika for her separation, Deepika for her clothes and many, many other women for pretty much EVERYTHING. Freedom of choice is our basic right. Women are the embodiment of Maa Durga- misogyny is an evil we must fight