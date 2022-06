Shah Rukh Khan Pathaan New Look: शाहरुख खान के इंडस्ट्री में 30 साल पूरे, पठान से सामने आया नया लुक, फैंस ने बताया- Blockbuster

शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' का इंतजार फैंस को बेसब्री से है. लंबे समय से 'पठान' के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं. हालांकि अब तक शाहरुख या उनके साथ के किसी भी एक्टर का लुक देखने को नहीं मिला था. आज, 25 जून को शाहरुख खान ने बॉलीवुड में 30 साल पूरे कर लिए हैं. इस खुशी के दिन किंग खान ने अपने 'पठान' के लुक को रिलीज कर दिया है.

सामने आया शाहरुख खान का लुक

'पठान' में शाहरुख खान एक इंडियन एजेंट का रोल निभा रहे हैं. इस फिल्म से सामने आया उनका पहला लुक बेहद जबरदस्त है. ऐसे लुक में शायद ही किसी ने पहले कभी शाहरुख को देखा गया होगा. सोशल मीडिया पर किंग खान ने अपना मोशन पोस्टर शेयर किया है. इसमें आप उन्हें लंबे बूट्स और शर्ट-पैंट पहने, बड़ी खतरनाक दिखने वाले गन हाथ में लिए खड़े हैं. उनके चेहरे और होठों पर खून लगा हुआ भी देखा जा सकता है.

अपने लुक को शेयर करते हुए शाहरुख खान ने लिखा, '30 साल हो गए और और भी आगे आएंगे, क्योंकि आपकी मुस्कान और प्यार अंतहीन रही है. पठान के साथ इसे आगे बढ़ाते हैं. 25 जनवरी 2023 को पठान आ रहा है.'

'तारक मेहता...' के मेकर्स ने खोली पुरानी 'अंजलि भाभी' की पोल, बताई पेमेंट ना देने की वजह

यूजर्स ने बताया ब्लॉकबस्टर

शाहरुख खान के लुक के आते ही ट्विटर पर नाम ट्रेंड होने लगा है. फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा है. एक यूजर ने लिखा, 'शाहरुख खान का पठान लुक क्लासी भी है और मासी भी. ये पठान हड्डियां ही नहीं रिकॉर्ड्स भी तोड़ेगा. ब्लॉकबस्टर लुक.' दूसरे ने लिखा, 'बवाल है ये.' शाहरुख के फैन क्लब पेज से एक यूजर ने लिखा, 'इस पोस्टर पर ब्लॉकबस्टर लिखा हुआ है. जल्द मिलते हैं पठान से.'

This poster has BLOCKBUSTER written all over it 🔥



Jaldi milte hai #Pathaan se ♥️#30YearsOfShahRukhKhanEra #30YearsofSRK #ShahRukhKhan𓀠 pic.twitter.com/aqe5iCAqmG — Shah Rukh Khan Warriors FAN Club (@TeamSRKWarriors) June 25, 2022

Bawaaaaal hai yeh #Pathaan will brake each and every record. Mark my words! Massiest SRK is Back🔥 #30YearsOfShahRukhKhanEra pic.twitter.com/lJd2jpTsWz — Pathan (@Pathan29290591) June 25, 2022

#Pathaan poster looks like we will see SRK in a never seen avatar.



The biggest action entertainer of Bollywood is coming on 25 Jan 2023.#30YearsOfShahRukhKhaEra pic.twitter.com/JHS8gxIDQN — Jatin (@iamvengeanc_e) June 25, 2022

SHAH RUKH KHAN IN PATHAAN…#ShahRukhKhan𓀠 REVEALS the first look poster of #Pathaan. Classy bhi hai, aur massy bhi. Ye Pathaan haddiya hi nahi, records bhi todega. BLOCKBUSTER look 🔥🔥🔥🔥 #YRF50 pic.twitter.com/NI01Luv9PH — Aavishkar (@aavishhkar) June 25, 2022

30 glorious years. One name loved by all. Presenting Shah Rukh Khan in & as #Pathaan

Celebrate #Pathaan with #YRF50 only at a big screen near you on 25th January, 2023. Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. pic.twitter.com/SokGexxaol — Yash Raj Films (@yrf) June 25, 2022

Adnan Sami Shocking Transformation: अदनान सामी का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, पहचानना मुश्किल, फोटो देख लोग बोले- कौन है ये?

पठान फिल्म को डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने बनाया है. इससे पहले उन्होंने ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म वॉर को बनाया था. शाहरुख खान के साथ पठान में दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम नजर आएंगे. यश राज फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म को बनाया गया है. पठान 25 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होगी. इसे हिंदी, तमिल और तेलुगू भाषा में देखा जा सकेगा.