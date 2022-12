झूमे जो पठान गाना वायरल, 30 मिनट में 1M व्यूज, SRK फैन्स ने पूछा- अब क्या करोगे बायकॉट

4 साल बाद कमबैक, वो भी ऐसा कि सब धुआं धुआं हो जाए... ऐसा भला बॉलीवुड के बादशाह के सिवा कोई और कहां कर सकता है. रोमांस के किंग शाहरुख की पठान का नया गाना रिलीज हो गया है. जैसा कि उम्मीद थी पठान का दूसरा गाना 'झूमे जो पठान' रिलीज के साथ ही वायरल हो गया है. सॉन्ग सोशल मीडिया और यूट्यूब पर ट्रेंड हो रहा है. आलम ये है कि गाने को यूट्यूब पर महज आधे घंटे में 1मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

शाहरुख की फिल्म का नया गाना वायरल

झूमे जो पठान गाने में शाहरुख खान का किलर लुक और शानदार डांसिंग मूव्स देख फैंस के दिलों की धड़कन तेज हो गई है. फैंस गाने को लूप में देख रहे हैं. खूबसूरत लोकशंस के बीच शूट हुआ ये गाना किंग खान फैंस का दिन बना रहा है. दीपिका पादुकोण संग शाहरुख खान की सिजलिंग केमिस्ट्री देख फैंस एक्साइटेड हो रहे हैं. दीपिका और शाहरुख के कूल लुक पर सोने पे सुहागा है उनका परफेक्ट डांस. दीपिका के स्टाइलिश लुक फिर से साबित कर रहे हैं कि वे सचमुच बॉलीवुड डीवा हैं. पूरे गाने में दीपिका ग्लैमरस डॉल से कम नहीं लगी हैं.

Boycott gang wale bhai log please koi batana is gaane me kya boycott karna hai,mai 10 baar dekh chuka kuch mil hi nahi raha🥺

Please help 🙏🏼🙏🏼#JhoomeJoPathaan