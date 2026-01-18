ए आर रहमान के 'सांप्रदायिक भेदभाव' वाले बयान पर हुआ बवाल, सपोर्ट में उतरे परेश रावल, हुए ट्रोल

ऑस्कर विनिंग म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान आजकल हर दूसरे इंसान के निशाने पर नजर आ रहे हैं. अपने हालिया इंटरव्यू में उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में सांप्रदायिक भेदभाव और 'छावा' जैसी फिल्म को बांटने वाली फिल्म बताया, जिससे मामला काफी बिगड़ गया. रहमान के बयान पर तीखी बहस छिड़ी. हर कोई उनका विरोध करता दिखाई दिया.
रहमान का विवादित बयान, सपोर्ट में क्या बोले परेश रावल?
ए आर रहमान को उनके बयान के लिए सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है. कई बॉलीवुड सेलेब्स ने भी उनके कमेंट पर रिएक्ट किया. कंगना रनौत रहमान की बातों से भड़की हुई नजर आईं. लेकिन संडे 18 जनवरी को कंपोजर ने अपने विवादित बयान पर एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसपर बॉलीवुड एक्टर परेश रावल ने रिएक्ट किया है.
X पर रहमान के स्टेटमेंट वीडियो पर परेश रावल ने कमेंट करते हुए कंपोजर को इंडिया का गौरव कहा है. उन्होंने हाथ जोड़े हुए इमोजी के साथ लिखा, 'हम आपसे प्यार करते हैं सर, आप हमारे गौरव हैं.' हालांकि परेश रावल द्वारा किया गया समर्थन कई लोगों को रास नहीं आया. वो एक्टर को उनके कमेंट के लिए ट्रोल करते नजर आए.
यूजर्स ने परेश रावल से कहा कि शायद सिर्फ उनके लिए ही रहमान गौरव हैं. वो हम की जगह, सिर्फ अपने लिए इस बात को लिखें. वहीं कुछ लोग लिख रहे हैं कि रहमान ने 'छावा' को बांटने वाली फिल्म कहा, इसलिए वो उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे. कंपोजर के बयान ने छत्रपति संभाजी महाराज की 'वीरता' को आहत किया है. मगर इस बीच रहमान के फैंस परेश रावल की बातों को सपोर्ट करते दिखाई दिए.
रहमान ने मांगी माफी?
ए आर रहमान ने अपने स्टेटमेंट वीडियो में कहा कि म्यूजिक उनके लिए हमेशा से कल्चर से जुड़ने और उसे सेलिब्रेट करने का तरीका रहा है. भारत देश उनका घर, गुरू और प्रेरणा है. कंपोजर ने कहा कि इरादों को कभी-कभी गलत तरीके से समझा जा सकता है, लेकिन उनका मकसद हमेशा संगीत के जरिए सम्मान और सेवा करना रहा है. उन्होंने कभी किसी को जानबूझकर ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की. ऐसे में वो लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो उनकी ईमानदारी को समझेंगे.
बात करें ए आर रहमान के वर्क फ्रंट की, तो वो फिलहाल 'रामायणम्' के म्यूजिक पर काम कर रहे हैं, जिसे वो हॉलीवुड के मशहूर कंपोजर हांस जिमर के साथ बना रहे हैं. 'रामायणम्' कई मायनों में इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म है. इसका बजट करीब 4000 करोड़ बताया गया है, जिसमें फिल्म के दोनों पार्ट्स बनाए जाएंगे. पहला पार्ट दिवाली 2026 पर रिलीज होगा.