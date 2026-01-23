scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सिंगर पलाश मुच्छल पर धोखाधड़ी का आरोप, स्मृति मंधाना के दोस्त ने दर्ज कराई शिकायत

म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल पर सांगली के एक प्रोड्यूसर ने ₹40 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. पुलिस ने इस दावे की शुरुआती जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
पलाश मुच्छल पर लगा धोखाधड़ी का आरोप (Photo: Instagram/@palash_muchhal)
पलाश मुच्छल पर लगा धोखाधड़ी का आरोप (Photo: Instagram/@palash_muchhal)

इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना के साथ अपने पर्सनल रिश्तों को लेकर चर्चा में रहे सिंगर और फिल्ममेकर पलाश मुच्छल पर अब गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं. सांगली के एक फिल्म फाइनेंसर ने उन पर 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

यह पूरा मामला बुधवार शाम को सांगली जिला पुलिस के पास पहुंचा. जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी.

शिकायतकर्ता वैभव माने, जो पेशे से फिल्म फाइनेंसर हैं और भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना के बचपन के दोस्त बताए जाते हैं, उन्होंने इस मामले में पूरी जानकारी दी है. वैभव के अनुसार, जब पलाश मुच्छल सांगली के दौरे पर थे, तब स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना ने ही उनकी मुलाकात पलाश से करवाई थी. इसी जान-पहचान के बाद पलाश ने वैभव के सामने एक फिल्म प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा था.

सम्बंधित ख़बरें

Shreyas Talpade with Palash Muchhal
स्मृति मंधाना संग टूटा रिश्ता, पलाश ने किया 'मूव-ऑन', इस एक्टर के साथ बनाएंगे फिल्म
After days of speculation, Smriti Mandhana confirms wedding cancelled, asks fans to 'allow us space'
कपिल शर्मा शो में महिला क्रिकेट टीम ने जमाया रंग, नहीं पहुंचीं स्मृति मंधाना
Smriti Mandhana
Smriti Mandhana ने शादी टूटने के बाद दिया बड़ा बयान!
Smriti Madhana wedding postponed: Palaash cried for 4 hours, says his mother
'क्रिकेट से ज्यादा मैं किसी से प्यार नहीं करती...', स्मृति मंधाना का बड़ा बयान
Smriti Mandhana
स्मृति मंधाना शादी टूटने के बाद पहली बार पब्लिक में आईं नजर, VIDEO

'नजरिया' फिल्म और मुनाफे का झांसा!
वैभव माने का आरोप है कि पलाश ने उन्हें 'नजरिया' नाम की एक फिल्म में पैसा लगाने का ऑफर दिया था. पलाश ने वैभव को भरोसा दिलाया था कि यह फिल्म बहुत जल्द एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी और इसमें निवेश करने पर उन्हें तुरंत और मोटा मुनाफा मिलेगा. पलाश के इसी आश्वासन पर भरोसा करते हुए वैभव ने फिल्म के प्रोडक्शन के लिए पैसे देने का फैसला किया था.

Advertisement

शिकायत के मुताबिक, वैभव ने पलाश को कुल 40 लाख रुपये की रकम दी. यह भुगतान एक बार में नहीं बल्कि कई किस्तों में किया गया था. वैभव का दावा है कि उन्होंने कुछ रकम नकद (कैश) दी और बाकी पैसे गूगल पे (Google Pay) के जरिए ट्रांसफर किए. अब वैभव ने पुलिस अधीक्षक को इन सभी ट्रांज़ैक्शन की डिटेल्स और संबंधित दस्तावेज सबूत के तौर पर सौंप दिए हैं ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके.

पैसे लेने के बाद ब्लॉक किया नंबर
वैभव का कहना है कि फिल्म 'नजरिया' कभी पूरी ही नहीं हुई. जब प्रोजेक्ट में देरी होने लगी और फिल्म ठंडे बस्ते में जाती दिखी, तो वैभव ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू किए. आरोप है कि पलाश मुच्छल ने शुरू में तो पैसे लौटाने का वादा किया, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने वैभव के फोन उठाना बंद कर दिया. हद तो तब हो गई जब पलाश ने वैभव का नंबर ही ब्लॉक कर दिया. महीनों तक इंतजार और कोशिश करने के बाद आखिरकार वैभव ने कानून का दरवाजा खटखटाया.

वहीं  इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्हें शिकायत मिल गई है और वे शिकायतकर्ता द्वारा सौंपे गए दस्तावेज़ों की जांच कर रहे हैं. आगे की जांच जारी है.

Advertisement

गौरतलब है कि पलाश मुच्छल इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना के साथ अपनी शादी टूटने की खबरों के कारण काफी सुर्खियों में थे. इस ब्रेकअप के कुछ हफ्तों बाद ही वे अपने नए प्रोजेक्ट में व्यस्त हो गए हैं, जिसमें एक्टर श्रेयस तलपड़े मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. अब देखना यह है कि पुलिस की इस जांच में पलाश की मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement