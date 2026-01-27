scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'अमृता सिंह माफी मांगेंगी तो...', ओरी ने रखी शर्त, बताया सारा अली खान की मां ने दिया 'ट्रॉमा'

Orry और सारा अली खान के बीच सोशल मीडिया विवाद गहराता जा रहा है. ओरी ने सारा झगड़ा खत्म करने के बदले अमृता सिंह से माफी की मांग की है. उनका कहना है कि उन्होंने उन्हें लाइफ का ट्रॉमा दिया है.

Advertisement
X
ओरी को चाहिए अमृता सिंह से माफी (Photo: Instagram @ORRY)
ओरी को चाहिए अमृता सिंह से माफी (Photo: Instagram @ORRY)

शोबिज की दुनिया में इन दिनों ओरहान अवात्रामणि उर्फ ओरी (Orry) लगातार चर्चा में बने हुए हैं. वजह है उनके विवादित सोशल मीडिया पोस्ट, जिनसे साफ पता चलता है कि उनके और उनके पुराने दोस्तों इब्राहिम अली खान और सारा अली खान के बीच सबकुछ ठीक नहीं है.

इस पर रिएक्ट करते हुए हाल ही में ओरी ने कहा कि अगर सारा और इब्राहिम की मां अमृता सिंह उनसे माफी मांग लें, तो वह पुरानी बातों को भूलने के बारे में सोच सकते हैं.

सारा और इब्राहिम को क्यों किया अनफॉलो?

सम्बंधित ख़बरें

Sara Ali Khan Orry Controversy
'टैलेंटेड बालक विवाद में नहीं पड़ते', सारा ने दिया ओरी को जवाब! जानें पूरा मामला
Sara Ali Khan Yellow Look: खास Ring ने खींचा ध्यान
sara and ibrahim ali khan
भाई इब्राहिम के कंधे पर बैठकर सारा अली खान ने दिए पोज, बर्फीली वादियों में चहकीं, बोलीं- ऐसी जन्नत...
Sara Ali Khan
सैफ पर हुआ था चाकू से हमला, दहशत में थीं सारा, बोलीं- मुश्किल था वो वक्त
Rohit Shetty News
'गोलमाल 5' की तैयारी कर रहे रोहित शेट्टी, पहली बार करीना संग सारा की बनेगी जोड़ी?

HT से सारा को अनफॉलो करने को लेकर ऑरी ने कहा- मैंने सारा को काफी समय पहले अनफॉलो कर दिया था और मैं कई सालों से इब्राहिम को भी फॉलो नहीं करता.

उन्होंने आगे कहा- सारा के साथ दोस्त होने का दिखावा करना मतलब उस ट्रॉमा को नजरअंदाज करना, जो उनकी मां ने मुझे दिया. और अब मैं ऐसा नहीं कर सकता. जब उनसे पूछा गया कि वह किस तरह के ट्रॉमा की बात कर रहे हैं, तो ओरी ने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया.

Advertisement

सारा के करियर पर कमेंट वायरल

हाल ही में सारा अली खान के करियर को लेकर ओरी का एक कमेंट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. हालांकि ओरी का कहना है कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही.

उन्होंने कहा- मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत कहा. मैंने बस उनके करियर पर हल्का-सा मजाक किया. मुझे नहीं लगता कि उन्हें भी बुरा लगा होगा. इंटरनेट पर लोग हमेशा सारा की फिल्मों का मजाक उड़ाते रहते हैं. उनकी फिल्मों से ज्यादा मीम्स फेमस हैं. लोग मुझे भी हमेशा बेरोजगार कहते हैं. इतनी बड़ी बात नहीं है.

झगड़ा खत्म करने की एक ही शर्त

ओरी ने साफ कहा कि- सारा और इब्राहिम से उनका झगड़ा चल रहा है, लेकिन इसे खत्म करने का एक ही रास्ता है, अगर अमृता सिंह मुझसे माफी मांग लें. तो शायद मैं आगे चलकर ये सब भूल सकूं.

इस मामले पर अमृता सिंह, सारा अली खान और इब्राहिम अली खान का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है.

ओरी और सारा के बीच क्या हुआ?

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी लगातार सारा अली खान पर तंज कसते नजर आ रहे हैं. कभी सारा, पलक और अमृता को 'सबसे बुरे नाम' कहना, तो कभी सारा के करियर पर कटाक्ष- ओरी के पोस्ट चर्चा का विषय बने हुए हैं.

Advertisement

बताया जा रहा है कि सारा ने भी इनडायरेक्टली जवाब दिया. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर विक्रम सरकार का गाना ‘नाम चले’ शेयर किया, जिसे फैंस ने ओरी पर तंज के तौर पर देखा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सारा के जन्मदिन से ही ओरी की हरकतें उन्हें परेशान कर रही थीं. कहा जाता है कि ओरी ने सारा को बधाई देते हुए उनकी कुछ अनफ्लैटरिंग तस्वीरें पोस्ट की थीं, जो सारा को पसंद नहीं आईं.

इंडस्ट्री की चर्चाओं के अनुसार, सारा के भाई इब्राहिम अली खान, जो पहले ऑरी के अच्छे दोस्त थे, उनका भी ओरी से झगड़ा हो गया.

‘सबसे खराब नाम’ वाला पोस्ट

ओरी ने सोशल मीडिया पर एक रील पोस्ट की, जिसमें उन्होंने पूछा कि उन्हें सबसे खराब नाम कौन-कौन से लगते हैं. अगले ही सीन में स्क्रीन पर अमृता, सारा और पलक नाम दिखाए गए, जिन्हें लोग अमृता सिंह, सारा अली खान और पालक तिवारी से जोड़कर देख रहे हैं.

सारा के करियर पर तंज

ओरी ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह माइक्रो बिकिनी प्रिंट वाली टी-शर्ट पहने दिखे. कमेंट सेक्शन में बातचीत से साफ लगा कि वह सारा के करियर ग्राफ पर तंज कस रहे हैं. इससे दोनों के बीच अनबन की अटकलें और तेज हो गईं.

Advertisement

ऑरी और पलक की चैट लीक

दो साल पहले रेडिट पर ओरी और पलक तिवारी की कथित व्हाट्सएप चैट वायरल हुई थी. चैट में पलक ने लिखा था- अगर सारा के सम्मान के लिए माफी चाहिए, तो मैं सॉरी कह रही हूं. इसके जवाब में ऑरी ने मिडिल फिंगर इमोजी भेजा था. मानना है कि न्यू ईयर पार्टी के दौरान कुछ बड़ा विवाद हुआ था, जिसकी वजह से यह सब हुआ.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    इंडिया ईयू ट्रेड डील
    करियर राशिफल
    Advertisement