'अमृता सिंह माफी मांगेंगी तो...', ओरी ने रखी शर्त, बताया सारा अली खान की मां ने दिया 'ट्रॉमा'

शोबिज की दुनिया में इन दिनों ओरहान अवात्रामणि उर्फ ओरी (Orry) लगातार चर्चा में बने हुए हैं. वजह है उनके विवादित सोशल मीडिया पोस्ट, जिनसे साफ पता चलता है कि उनके और उनके पुराने दोस्तों इब्राहिम अली खान और सारा अली खान के बीच सबकुछ ठीक नहीं है.

इस पर रिएक्ट करते हुए हाल ही में ओरी ने कहा कि अगर सारा और इब्राहिम की मां अमृता सिंह उनसे माफी मांग लें, तो वह पुरानी बातों को भूलने के बारे में सोच सकते हैं.

सारा और इब्राहिम को क्यों किया अनफॉलो?

HT से सारा को अनफॉलो करने को लेकर ऑरी ने कहा- मैंने सारा को काफी समय पहले अनफॉलो कर दिया था और मैं कई सालों से इब्राहिम को भी फॉलो नहीं करता.

उन्होंने आगे कहा- सारा के साथ दोस्त होने का दिखावा करना मतलब उस ट्रॉमा को नजरअंदाज करना, जो उनकी मां ने मुझे दिया. और अब मैं ऐसा नहीं कर सकता. जब उनसे पूछा गया कि वह किस तरह के ट्रॉमा की बात कर रहे हैं, तो ओरी ने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया.

सारा के करियर पर कमेंट वायरल

हाल ही में सारा अली खान के करियर को लेकर ओरी का एक कमेंट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. हालांकि ओरी का कहना है कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही.

उन्होंने कहा- मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत कहा. मैंने बस उनके करियर पर हल्का-सा मजाक किया. मुझे नहीं लगता कि उन्हें भी बुरा लगा होगा. इंटरनेट पर लोग हमेशा सारा की फिल्मों का मजाक उड़ाते रहते हैं. उनकी फिल्मों से ज्यादा मीम्स फेमस हैं. लोग मुझे भी हमेशा बेरोजगार कहते हैं. इतनी बड़ी बात नहीं है.

झगड़ा खत्म करने की एक ही शर्त

ओरी ने साफ कहा कि- सारा और इब्राहिम से उनका झगड़ा चल रहा है, लेकिन इसे खत्म करने का एक ही रास्ता है, अगर अमृता सिंह मुझसे माफी मांग लें. तो शायद मैं आगे चलकर ये सब भूल सकूं.

इस मामले पर अमृता सिंह, सारा अली खान और इब्राहिम अली खान का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है.

ओरी और सारा के बीच क्या हुआ?

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी लगातार सारा अली खान पर तंज कसते नजर आ रहे हैं. कभी सारा, पलक और अमृता को 'सबसे बुरे नाम' कहना, तो कभी सारा के करियर पर कटाक्ष- ओरी के पोस्ट चर्चा का विषय बने हुए हैं.

बताया जा रहा है कि सारा ने भी इनडायरेक्टली जवाब दिया. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर विक्रम सरकार का गाना ‘नाम चले’ शेयर किया, जिसे फैंस ने ओरी पर तंज के तौर पर देखा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सारा के जन्मदिन से ही ओरी की हरकतें उन्हें परेशान कर रही थीं. कहा जाता है कि ओरी ने सारा को बधाई देते हुए उनकी कुछ अनफ्लैटरिंग तस्वीरें पोस्ट की थीं, जो सारा को पसंद नहीं आईं.

इंडस्ट्री की चर्चाओं के अनुसार, सारा के भाई इब्राहिम अली खान, जो पहले ऑरी के अच्छे दोस्त थे, उनका भी ओरी से झगड़ा हो गया.

‘सबसे खराब नाम’ वाला पोस्ट

ओरी ने सोशल मीडिया पर एक रील पोस्ट की, जिसमें उन्होंने पूछा कि उन्हें सबसे खराब नाम कौन-कौन से लगते हैं. अगले ही सीन में स्क्रीन पर अमृता, सारा और पलक नाम दिखाए गए, जिन्हें लोग अमृता सिंह, सारा अली खान और पालक तिवारी से जोड़कर देख रहे हैं.

सारा के करियर पर तंज

ओरी ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह माइक्रो बिकिनी प्रिंट वाली टी-शर्ट पहने दिखे. कमेंट सेक्शन में बातचीत से साफ लगा कि वह सारा के करियर ग्राफ पर तंज कस रहे हैं. इससे दोनों के बीच अनबन की अटकलें और तेज हो गईं.

ऑरी और पलक की चैट लीक

दो साल पहले रेडिट पर ओरी और पलक तिवारी की कथित व्हाट्सएप चैट वायरल हुई थी. चैट में पलक ने लिखा था- अगर सारा के सम्मान के लिए माफी चाहिए, तो मैं सॉरी कह रही हूं. इसके जवाब में ऑरी ने मिडिल फिंगर इमोजी भेजा था. मानना है कि न्यू ईयर पार्टी के दौरान कुछ बड़ा विवाद हुआ था, जिसकी वजह से यह सब हुआ.

