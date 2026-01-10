शाहिद की 'ओ रोमियो' के टीजर में फरीदा जलाल ने दी गाली, लोगों के उड़े होश, बोले- बचपन खराब...

फिल्ममेकर विशाल भारद्वाज जल्द अपनी नई फिल्म 'ओ रोमियो' लेकर आ रहे हैं, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है. शनिवार के दिन उन्होंने अपनी फिल्म का फर्स्ट टीजर जारी किया, जो देखने में काफी जबरदस्त था. इसने लोगों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा. लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा अगर किसी चीज ने सुर्खियां बटोरी, तो वो थीं एक्ट्रेस फरीदा जलाल.

और पढ़ें

'ओ रोमियो' के टीजर में छाईं फरीदा जलाल?

'ओ रोमियो' का टीजर एक्शन, स्टाइल और स्वैग से भरपूर था. लेकिन इसमें कुछ ऐसी भाषा भी इस्तेमाल की गई, जो अब काफी आम हो चुकी है. टीजर में कई जगह गालियों का इस्तेमाल किया गया है. शाहिद तो शुरू में ही उसी अंदाज में बोलते नजर आए. मगर फैंस को जिसने सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, वो थीं वेटरेन एक्ट्रेस फरीदा जलाल.

टीजर में एक सीन है जिसमें फरीदा जलाल प्यार का मतलब समझाते हुए अंत में गाली का इस्तेमाल करती हैं. ये सीन कई लोगों को हैरान कर चुका है. वैसे कोई इससे नाराज तो नहीं है, लेकिन इस सीन ने सोशल मीडिया पर काफी तहलका मचा दिया है. इंस्टाग्राम पर इस सीन की क्लिप्स कट रही हैं, जिसपर लोग रिएक्ट कर रहे हैं. वहीं X पर भी यूजर्स अपना रिएक्शन शेयर करने से पीछे नहीं हट रहे.

Advertisement

Bollywood has ruined by childhood memories!

It has even managed the sweetest Farida Jalal to abuse!!#ORomeo pic.twitter.com/rNhOzZxVSy — Gagan Chawla (@toecrushrzzz) January 10, 2026

Farida Jalal swearing on camera was not on my 2026 bingo card 😭#ORomeo pic.twitter.com/r7fXmMaVcj — ANMOL JAMWAL (@jammypants4) January 10, 2026

एक यूजर ने फरीदा जलाल के सीन पर लिखा, 'बॉलीवुड ने मेरी बचपन की यादें बर्बाद कर दीं. इसने तो सबसे प्यारी फरीदा जलाल को भी गाली देने का जुगाड़ कर लिया.' वहीं एक दूसरे यूजर ने रोते हुए इमोजी के साथ लिखा, 'फरीदा जलाल का कैमरे पर गाली देना मेरे 2026 के बिंगो कार्ड में नहीं था.'

फैंस 'ओ रोमियो' के टीजर से काफी खुश नजर आ रहे हैं. उन्हें उम्मीद है कि डायरेक्टर विशाल भारद्वाज उनके लिए एक मजेदार और एंटरटेनिंग फिल्म लेकर आ रहे हैं. बता दें कि फिल्म ओ रोमियो 13 फरवरी को रिलीज होगी, जिसमें तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, विक्रांत मैसी और नाना पाटेकर भी शामिल हैं.

---- समाप्त ----