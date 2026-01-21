बिना परमिशन बनाई O Romeo, उस्तारा की बेटी के आरोपों पर डायरेक्टर बोले- जरूरत नहीं लगी...

डायरेक्टर विशाल भारद्वाज की 'ओ रोमियो' गैंगस्टर हुसैन उस्तारा की कहानी को लेकर विवाद का शिकार हो रही है. हाल ही में इसका ट्रेलर लॉन्च किया गया, जिसके बाद गैंगस्टर की बेटी सनोबर शेख के लगाए आरोपों का विशाल ने जवाब दिया. विशाल ने कहा कि उन्हें हुसैन उस्तारा की बेटी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं लगी, क्योंकि उनकी फिल्म ‘माफिया क्वींस ऑफ मुंबई’ नाम की एक किताब पर आधारित है.

आरोपों को किया खारिज

विशाल भारद्वाज ने कहा- ‘माफिया क्वींस ऑफ मुंबई’ नाम की एक किताब है, जिसे हुसैन जैदी ने लिखा है. मैंने उसी किताब की कहानी के अधिकार लिए और उस पर फिल्म बनाई. हां, किरदार किताब से लिए गए हैं, लेकिन कुछ बातें काल्पनिक भी हैं. मुझे पूरा भरोसा है कि हुसैन साहब ने सभी जरूरी अनुमतियां ली होंगी. इसलिए मुझे अलग से किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं लगी. मेरी फिल्म एक किताब की कहानी पर आधारित है.

ओ’ रोमियो विवाद क्या है?

इस महीने की शुरुआत में बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ओ’ रोमियो के टीजर रिलीज होने के बाद हुसैन उस्तारा की बेटी सनोबर शेख ने फिल्म मेकर्स को कानूनी नोटिस भेजा है. सनोबर का कहना है कि फिल्म में उनके पिता को गलत तरीके से दिखाया गया है. उन्होंने नोटिस में 2 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की है.

सनोबर ने कहा था- 'ओ रोमियो' मेरे बाबा पर आधारित है. टीजर में कहा गया है कि यह फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है. मैं जानना चाहती हूं कि यह किस व्यक्ति की कहानी है. मेरे पिता गैंगस्टर नहीं थे. उन्होंने बहुत लोगों की मदद की थी. वो शहर को साफ करना और गैंगस्टरों को हटाना चाहते थे. वो अपराधी नहीं थे, उनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. समस्या यह है कि फिल्म में उनकी छवि कैसे दिखाई जा रही है.

ओ रोमियो फिल्म से 8 साल बाद विशाल और शाहिद कपूर की जोड़ी वापसी कर रही है. इससे पहले दोनों ने कमीने (2009), हैदर (2014) और रंगून (2017) जैसी फिल्मों में साथ काम किया है. फिल्म में तृप्ति डिमरी भी लीड रोल में हैं. फिल्म 13 फरवरी को रिलीज होगी.

