स्टेबिन-नुपुर की शादी को राजी नहीं थीं मां, कृति सेनन ने मनाया, हिंदू-ईसाई रीति से हुई ग्रैंड वेडिंग

एक्ट्रेस कृति सेनन की छोटी बहन नुपुर सेनन ने वीकेंड पर उदयपुर में सिंगर स्टेबिन बेन से शादी कर ली. यह शादी बेहद खूबसूरत और निजी अंदाज में हुई, जिसमें हिंदू और क्रिश्चियन- दोनों रस्में निभाई गईं. शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. कपल ने उदयपुर में तीन दिन का इंटिमेट वेडिंग फंक्शन रखा और इसके बाद मंगलवार को मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के लिए रिसेप्शन भी दिया.

दो संस्कृतियों का खूबसूरत मेल

अब नुपुर और स्टेबिन ने अपने रिश्ते, इंटरफेथ शादी और इस पूरी जर्नी में कृति सेनन की भूमिका पर खुलकर बात की.

हाल ही में ईटाइम्स से बातचीत में नुपुर ने बताया कि उनकी शादी दोनों की दुनिया को दर्शाती है. उन्होंने कहा- हमने अपनी संस्कृतियों को बहुत अच्छे से मिलाया है. क्रिश्चियन वेडिंग के बारे में बात करते हुए नुपुर ने बताया कि शादी से पहले उन्होंने कभी क्रिश्चियन वेडिंग अटेंड नहीं की थी. वहीं स्टेबिन ने कहा कि उन्होंने अपने वचनों में हमेशा के लिए एक-दूसरे को चुनने, प्यार, कमिटमेंट और साथ पर फोकस किया.

क्रिश्चियन सेरेमनी के अलावा दोनों की पारंपरिक हिंदू शादी भी हुई. इससे पहले हल्दी, मेहंदी, संगीत और कॉकटेल पार्टी जैसे सभी फंक्शन हुए. नुपुर ने बताया कि कृति सेनन ने यह तय किया कि ‘लड़की वालों’ की तरफ से परफॉर्मेंस पूरी तैयारी के साथ हों. नुपुर ने कृति और वरुण शर्मा के साथ डांस किया. वहीं स्टेबिन ने कहा कि सोनू निगम और सुखबीर की लाइव परफॉर्मेंस उनके फेवरेट पलों में से रही.

उदयपुर में इंटिमेट शादी जानबूझकर चुनी

स्टेबिन ने बताया कि यह वेडिंग वेन्यू उनके लिए खास है. कुछ साल पहले जब उन्होंने यहां परफॉर्म किया था, तभी मन में ख्याल आया था कि एक दिन यहीं शादी करेंगे. दोनों ने कहा कि उदयपुर चुनना उनका सोच-समझकर लिया गया फैसला था. यहां सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल हुए, जिन्होंने उनकी पांच साल की लव स्टोरी को करीब से देखा है. स्टेबिन बोले- हम हर रस्म को सही तरीके से निभाना चाहते थे और अपनी शादी को पूरी तरह एंजॉय करना चाहते थे.

नुपुर ने यह भी बताया कि 9 से 11 जनवरी तक मुंबई से दूर रहना इसलिए जरूरी था ताकि उन्हें प्राइवेसी मिले और वह अपने बड़े दिन की खुशी को बिना किसी दबाव के महसूस कर सकें.

कृति की कोशिश से मानीं मां

नुपुर और स्टेबिन की मुलाकात काम के दौरान हुई थी. दोनों ने साथ में कुछ म्यूजिक वीडियो किए और यहीं से दोस्ती प्यार में बदल गई. उन्होंने पांच साल तक डेट किया. नुपुर ने बताया कि इस रिश्ते के बारे में सबसे पहले कृति सेनन को पता था. उस वक्त स्टेबिन का करियर नया-नया था, इसलिए उन्होंने कुछ समय बाद अपनी मां को बताया.

नुपुर ने कहा कि- उनकी मां ने भी बाकी मांओं की तरह भविष्य और गंभीरता को लेकर सवाल किए थे. लेकिन जब कृति ने स्टेबिन का सपोर्ट किया, तो सब कुछ आसान हो गया. नुपुर ने बताया कि स्टेबिन लोगों पर अच्छा असर छोड़ते हैं, जिससे चीजें अपने आप सही होती चली गईं.

3 जनवरी को स्टेबिन ने नुपुर को प्रपोज किया और इसके कुछ ही दिनों बाद दोनों शादी के बंधन में बंध गए. मंगलवार को मुंबई में हुई रिसेप्शन पार्टी में सलमान खान, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, दिशा पाटनी, हिना खान, नेहा धूपिया समेत कई सेलेब्स शामिल हुए.

