नूपुर सेनन-स्टेबिन ने क्रिश्चियन वेडिंग के बाद लिए सात फेरे, रॉयल अंदाज में रचाई शादी, सामने आई पहली झलक

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की छोटी बहन नूपुर सेनन अब मिस से मिसेज बन चुकी हैं. नूपुर ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और फेमस सिंगर स्टेबिन बेन संग शादी करके सात जन्मों तक साथ रहने की कसमें खा ली हैं. नूपुर और स्टेबिन ने पहले 10 जनवरी को क्रिश्चियन वेडिंग की. व्हाइट वेडिंग के बाद कपल ने 11 जनवरी को पारंपरिक तरीके से सात फेरे लेकर शादी रचाई. कपल की हिंदू वेडिंग की पहली झलक भी सामने आ गई है.

नूपुर-स्टेबिन की शादी का पहला वीडियो वायरल

नूपुर सेनन हिंदू वेडिंग में रेड और ऑरेंज कलर के लहंगे में दुल्हन बनीं. उनके लहंगे पर हैवी एम्ब्रायडरी हुई है. हाथों में चूड़ा, हैवी जूलरी पहनकर नूपुर ने अपना ब्राइडल लुक कंप्लीट किया. वहीं, दूल्हे राजा स्टेबिन बेन शेरवानी में काफी जंच रहे हैं.

नूपुर और स्टेबिन अपनी शादी में खुशी से झूमते दिखे. उनके चेहरे की बड़ी सी स्माइल देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को हमसफर बनाकर कितने ज्यादा खुश हैं. शादी संपन्न होने के बाद हवा में आतिशबाजी भी की गई. नूपुर-स्टेबिन की रॉयल वेडिंग किसी फेयरीटेल से कम नहीं रही. हालांकि, कपल ने अभी तक अपनी हिंदू वेडिंग की तस्वीरें शेयर नहीं की हैं, मगर सोशल मीडिया पर उनकी शादी का पहला वीडियो वायरल हो रहा है.

क्रिश्चियन वेडिंग में ऐसा था दूल्हा-दुल्हन का लुक

नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी उदयपुर के फेयरमोंट पैलेस में हुई है. शादी में कपल का परिवार और करीबी रिश्तेदार ही शामिल हुए हैं. नूपुर और स्टेबिन ने दो रीति-रिवाजों से शादी रचाई है. पहले उन्होंने क्रिश्चियन वेडिंग की और फिर 7 फेरे लिए. क्रिश्चियन वेडिंग की फोटोज भी सामने आ चुकी हैं.

क्रिश्चियन वेडिंग में नूपुर व्हाइट गाउन में दुल्हन बनी थीं, जबकि स्टेबिन व्हाइट और क्रीम कलर के सूट में काफी जंच रहे थे. शादी के बाद दोनों ने लिपलॉक कर एक दूसरे पर प्यार लुटाया था. दूल्हा-दुल्हन की रोमांटिक केमिस्ट्री पर फैंस दिल हार बैठे थे.

शादी से पहले कपल के प्री-वेडिंग फंक्शन भी धूमधाम से हुए थे. हल्दी-संगीत में कृति सेनन ने जमकर डांस किया था. हिंदी और भोजपुरी गानों पर एक्ट्रेस के डांसिंग वीडियोज अब तक वायरल हैं. पूरा सेनन परिवार जश्न में डूबा दिखा था.

नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन को शादी की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.

