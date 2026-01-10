पहले क्रिश्चियन फिर हिंदू रीति-रिवाजों से होगी नूपुर की शादी, सामने आई इनसाइड फोटोज

बॉलीवुड डीवा कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन शादी करके जिंदगी का नया सफर शुरू करने जा रहे हैं. कपल की शादी उदयपुर के फेयरमोंट पैलेस में हो रही है. नुपुर और स्टेबिन बेन की हल्दी और संगीत सेरेमनी के वीडियोज-फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. शादी को लेकर और भी कई अपडेट्स सामने आ रही हैं. जानते हैं कि कितनी लैविश होने वाली है नुपुर की शादी.

संगीत में जमकर नाचे स्टेबिन बेन

3 जनवरी 2026 को स्टेबिन बेन ने नूपुर सेनन को फिल्मी अंदाज में प्रपोज किया था. अब उदयपुर उनकी धूमधाम से शादी की जा रही है. वेडिंग वेन्यू फेयरमोंट पैलेस का नजारा किसी राजा के महल जैसा है, जिसे देखकर नूपुर और स्टेबिन की वेडिंग सपनों जैसी लग रही है. सगीत फंक्शन में होने वाले दूल्हा-दुल्हन ने जमकर डांस किया.

नूपुर और स्टेबिन की शादी के लिए मेहमान उदयपुर पहुंच रहे हैं. कपल ने सीमा सिंह के साथ जमकर पोज दिए. लहंगे और गहने में नूपुर बिल्कुल राजकुमारी की तरह दिखीं.

दो रीति-रिवाजों से होगी शादी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 11 जनवरी को नूपुर और स्टेबिन पहले ईसाई धर्म के रीति-रिवाज से शादी करेंगे. इसके बाद नूपुर हिंदू-रीति रिवाज से सात फेरे लेंगी. कपल ने दोनों परिवारों के कल्चर का सम्मान करते हुए ये फैसला लिया.

संगीत-हल्दी में छाईं कृति

कृति सेनन छोटी बहन की शादी का हर फंक्शन खूब एंजॉय कर रही हैं. कृति ने संगीत सेरेमनी में भोजपुरी और बॉलीवुड गानों पर डांस करके समा बांध दिया. संगीत सेरेमनी में नूपुर की मां इमोशनल दिखीं और उन्होंने डांस से लाइमलाइट चुरा ली.

कैसे शुरू हुई थी लवस्टोरी?

नूपुर और स्टेबिन के रिश्ते की शुरूआत दोस्ती से हुई, जो धीरे-धीरे रोमांटिक रिश्ते में बदल गई. 2022 की शुरुआत में उनकी डेटिंग की अफवाहें उड़ने लगीं, जब वो इंडस्ट्री इवेंट्स और क्लोज फ्रेंड्स की पार्टियों में बार-बार साथ नजर आए. लेकिन दोनों ने सालों तक कहा कि वो सिर्फ दोस्त हैं.

करोड़ों की मालकिन हैं नुपुर

नूपुर ने म्यूजिक वीडियो फिलहाल से लोकप्रियता हासिल की. वो अभिनय और संगीत दोनों में एक्टिव हैं. उनका अपना कपड़ों का ब्रांड NOBO भी कमाई का बड़ा जरिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति करीब 22 करोड़ बताई जाती है. ये इनकम उनकी एक्टिंग, सिंगिंग, म्यूजिक वीडियोज और क्लॉथिंग ब्रांड से आती है.

नुपुर और स्टेबिन को शादी की बधाई.

