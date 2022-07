Pritam Copied Songs: 'केसरिया' ही नहीं, Pritam के इन गानों पर भी लगा चोरी का आरोप

प्रीतम एक बार फिर गाने का म्यूजिक कॉपी करने का आरोप लगा है. इस बार ये आरोप फिल्म ब्रह्मास्त्र के केसरिया गाने के लिए लगा है. जी हां, वही गाना जिसका टीजर रिलीज होने के दो महीने बाद पूरा वर्जन लॉन्च किया गया. ऑडियन्स के बीच इतना क्रेज पैदा हो गया कि लोग इंतजार नहीं कर पा रहे थे कि कब अरिजीत सिंह की आवाज का पूरा जादू उनपर चलेगा और कब प्रीतम का म्यूजिक उन्हें सुनने मिलेगा. खैर, गाना आखिरकार 18 जुलाई को रिलीज किया गया, और वीडियो पब्लिश होते ही धड़ाधड़ लोगों ने इस गाने को व्यूज दिए. ये गाना अब तक 21 मिलियन व्यूज पार कर चुका है. केसरिया सॉन्ग रिलीज के साथ ही प्रीतम पर एक बार फिर से आरोप लगे कि उन्होंने वडाली ब्रदर्स के चरखा और फिल्म एक चालिस की लास्ट लोकल के गाने लारी छूटी से इसका म्यूजिक चुराया है.

प्रीतम ने किया डिफेमेशन केस

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब प्रीतम पर किसी गाने के म्यूजिक को चोरी करने का आरोप लगा हो. इससे पहले भी म्यूजिक डायरेक्टर कई लीगल पचड़े में फंस चुके हैं. सैफ अली खान की फिल्म एजेंट विनोद का गाना 'प्यार की पुंगी बजाकर' में भी म्यूजिक प्रीतम ने ही दिया था. एक इरानी पॉप बैंड BAROBAX के गाने SOOSAN KHANOOM ने इसे क्लेम भी किया था, लेकिन इस बात प्रीतम इतने आहत हो गए थे कि उन्होंने बैंड को कोर्ट में घसीट लिया. जहां प्रीतम ने कहा कि उस बैंड को कोर्ट में माफीनामा देने के साथ-साथ हर्जाना भी भरना पड़ा.

आइये आपको बताते हैं कि और कौन-से वो गाने हैं जिनसे प्रीतम के ऊपर म्यूजिक चोरी करने का आरोप लगता आ रहा है. ये गाने इतने फेमस हुए हैं कि फिल्म वर्जन तो आपने सुने ही होंगे इसलिए हमने आपके लिए ओरिजिनल ट्रैक्स को लिंक किया है. अब आप खुद ही सुनें और फैसला करें.

1. शिकदुम (Dhoom) : आपको यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी मूवी धूम (2004) का वो गाना तो याद ही होगा जहां अभिषेक बच्चन राइमा सेन से रोमांस फरमा रहे हैं. शिकदुम शिकदुम गाने का म्यूजिक 1994 में Tarkan के गाने Sikidim से लिया गया है.

2. ये इश्क हाय (Jab We Met): इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है करीना कपूर का गाना जब वी मेट फिल्म से, जो 2007 में शिमला की वादियों में फिल्माया गया था. ये गाना Angunn In your mind से कॉपीड बताया जाता है, जो 2005 में रिलीज हुआ था.



3. पहली नजर में कैसा जादू कर दिया (Race): अक्षय खन्ना और बिपासा बसू का ये रोमांटिक गाना 2008 में रिलीज के वक्त यूथ का फेवरेट बन गया था, यहां तक कि आज भी कई लोग इस गाने को बेहद पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये सॉन्ग भी कोरियन गाने का कॉपी है,स जो कि 2005 में रिलीज हुआ था.

4. तू ही मेरी शब है (Gangster): 2006 में रिलीज हुई कंगना रनौत की डेब्यू फिल्म गैंगस्टर का ये गाना भी कॉपी किया हुआ बताया जाता है. 1996 रिलीज हुआ Sacral Nirvana ओरिजिनल म्यूजिक Oliver Shanti & Friends का है.

5. भूलभुलैया और भूलभुलैया 2 : हमारी लिस्ट की लास्ट कड़ी में नंबर आता है हाल ही में रिलीज ब्लॉकबस्टर फिल्म भूलभुलैया के म्यूजिक का. यूं तो ये म्यूजिक पहले पार्ट से चला आ रहा है, लेकिन कॉपी के इल्जाम से ये भी नहीं बच पाया है. वीडियो देखें और पता लगाइये ये कि ये भी कॉपी है या नहीं.

ये तो भी हमारी कुछ चुनिंदा गानों की लिस्ट, आपको भी कोई गाना याद हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा.