'दिलबर गर्ल' नोरा फतेही को मिला 'सपनों का राजकुमार', इस करोड़पति फुटबॉलर को कर रहीं डेट?

बॉलीवुड की डांसिंग डीवा और एक्ट्रेस नोरा फतेही अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. ऐसी चर्चा है कि नोरा फतेही को उनके सपनों का राजकुमार मिल गया है. एक्ट्रेस मोरक्कन फुटबॉलर को डेट कर रही हैं. आखिर वो फुटबॉलर कौन है? आइए जानते हैं...

प्यार में हैं दिलबर गर्ल नोरा फतेही?

दरअसल, नोरा फतेही कुछ वक्त पहले AFCON 2025 ( अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस 2025 ) मैच देखने गई थीं. हाई-प्रोफाइल AFCON मैच में नोरा की मौजूदगी ने हर किसी का ध्यान खींचा था. स्टेडियम से उनके वीडियो-फोटो वायरल हुए थे, जिसके बाद से अटकलें शुरू हो गई थीं कि वो सिर्फ मोरक्को टीम को सपोर्ट करने नहीं, बल्कि अपने प्यार के लिए वहां पहुंची थीं. रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस मोरक्को के जिस फुटबॉलर को डेट कर रही हैं, वो अशरफ हकीमी (Achraf Hakimi) हो सकते हैं.

HT में इनसाइडर सूत्रों के हवाले से छपी खबर में बताया गया है- फुटबॉल मैच के लिए नोरा की मोरक्को ट्रिप ने पहले ही उनके फुटबॉलर को डेट करने की अफवाहों को हवा देनी शुरू कर दी थी. ऐसा लगता है कि नोरा जिस मोरक्कन फुटबॉलर को डेट कर रही हैं, वो अशरफ हकीमी हैं. हालांकि, नोरा या अशरफ हकीमी में से किसी ने भी अब तक डेटिंग की खबरों पर रिएक्ट नहीं किया है.

बता दें कि मोरक्को में नोरा फतेही और अशरफ हकीमी दोनों ही काफी पॉपुलर हैं. नोरा अपने किलर डांस को लेकर दुनियाभर में खास पहचान बना चुकी हैं, वहीं दूसरी ओर अशरफ हकीमी भी दुनिया के टॉप फुटबॉलर्स में शुमार किए जाते हैं.

नोरा फतेही की बात करें तो उन्होंने सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस से अपने करियर की शुरुआत की थी. अब इंडस्ट्री में वो खास पहचान बना चुकी हैं. नोरा को उनके बेहतरीन डांस के लिए जाना जाता है. वो दिलबर, साकी-साकी, कुसू-कुसू जैसे सुपरहिट गानों में अपने किलर डांस मूव्ज से फैंस का दिल जीत चुकी हैं.



