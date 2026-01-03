नितिन गडकरी ने घर में करवाया गाय के गोबर का पेंट, देखकर हैरान हुईं फराह खान

कोरियोग्राफर फराह खान अपने यूट्यूब पर चैनल से खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. उनके शो के नए मेहमान के रूप में भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नजर आए. फराह ने अपने कुक दिलीप के साथ मंत्री के भव्य नई दिल्ली स्थित घर का दौरा किया. यहां उन्हें खाना, गडकरी की राजनीतिक जिंदगी और पति के रूप में कहानियां सुनने को मिलीं.

व्लॉग की शुरुआत फराह के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास स्थित रैडिसन ब्लू होटल में घूमने से हुई. फराह राजधानी में क्या करने आई हैं, यह समझाने की कोशिश कर रही थीं, तभी उन्हें दिलीप होटल के पूल में तैरते हुए दिखे. बच्चे की तरह दिलीप पूल में हाथ-पैर हिला रहे थे, जबकि फराह बाहर खड़ी मायूस मां की तरह थीं. उन्होंने चिल्लाकर कहा, 'यहां पूल में क्यों नहा रहा है? तेरे रूम में बाथटब नहीं है? इस होटल को बोलो कि पूल डिसइंफेक्ट कर दे.'

गाय के गोबर से बनी हैं दीवारें

दिलीप को पूल से जल्दी बाहर निकालकर दोनों आखिरकार गडकरी के घर पहुंचे. फराह पहली बार किसी राजनेता को अपने शो में लाने से पहले काफी नर्वस दिख रही थीं. गडकरी ने दोनों को अंदर बुलाया और अपना कॉन्फ्रेंस रूम दिखाया, जिसकी दीवारें गाय के गोबर से पेंट की गई थीं. उन्होंने फराह और दिलीप से पूछा कि कौन सी दीवार पर सामान्य पेंट है और कौन-सी पर गोबर का. जब दोनों अनुमान नहीं लगा पाए, तो दिलीप ने मंत्री से कहा कि उन्हें भी थोड़ा ऐसा पेंट दे दें.

अपने शेड्यूल के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने जवाब दिया, 'अभी रात 9:30 बज रहे हैं, और आपसे मिलने के बाद मेरे 1 बजे तक अपॉइंटमेंट्स हैं. फिर सुबह 7 बजे उठकर 2.5 घंटे एक्सरसाइज करूंगा. मैं कभी 135 किलो का था और अब 89 किलो हूं. इस रूटीन का पॉजिटिव असर मेरे चेहरे पर आप देख ही सकते हैं.'

इस सारी बातचीत के दौरान दिलीप का ध्यान दूसरी चीजों पर था. वह बार-बार गडकरी से अपने गांव में सड़क बनाने की गुजारिश करता रहा. मंत्री ने दिलीप के गांव का नाम पूछा और कहा कि उन्होंने बिहार राज्य में पहले ही बहुत सारी सड़कें बना दी हैं और जल्द ही और भी बनेंगी. नितिन गडकरी की पत्नी कंचन गडकरी से मिलने पर फराह और दिलीप को पता चला कि वह कई एनजीओ चलाती हैं और एक बैंक की चेयरपर्सन भी हैं. यह सुनते ही दिलीप ने फिर बात बीच में काटी और कहा, 'मैम, मुझे लोन चाहिए था. आप मुझे दिला दो ना.' दिलीप को और रिक्वेस्ट करने से रोकने के बाद सब लोग किचन में डिनर तैयार करने चले गए.

