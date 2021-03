रोमांस-थ्रिलर-ड्रामा-कॉमेडी से भरा रहेगा 2021, Netflix ने प्रोजेक्ट्स का किया ऐलान

एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए नेटफ्ल‍िक्स ने इस साल की आने वाली नई फिल्मों और नई सीरीज की अनाउंसमेंट कर दी है. इस एंटरटेनमेंट मेनु में रोमांस, थ्र‍िलर, ड्रामा से लेकर सभी एंटरटेनमेंट फैक्टर्स का पूरा डोज शामिल है. तापसी पन्नू, रवीना टंडन, विक्रांत मैसी, माधुरी दीक्ष‍ित, धनुष, अद‍िति राव हैदरी, सान्या मल्होत्रा, अर्जुन रामपाल, कार्तिक आर्यन, बॉबी देओल समेत कई बड़े सितारे आने वाले दिनों में दर्शकों के सामने नए अवतार में और नई कहानी के साथ नजर आने वाले हैं.

नेटफ्ल‍िक्स इंड‍िया ने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का ऐलान करते हुए लिखा- 'नई फिल्में, सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज, रियलिटी शोज, कॉमेडी स्पेशल्स और भी बहुत कुछ...क्योंकि ये सब रास्ते में हैं...2021 में स्ट्रीम करने वाले हैं'. तो नेटफ्ल‍िक्स के इस ऐलान से एक बात तो साफ है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अब दर्शकों को कई जॉनर्स का मजा मिलने वाला है. आइए बता दें क्या-क्या है इस साल की अपकमिंग रिलीज में.

Drama series chahiye?

Comedy series chahiye?

Thriller? Suspense? Horror? Family?

Menu pe sab kuch hai!



A look at the series we're bringing to your table in 2021!#AbMenuMeinSabNew pic.twitter.com/YJ3YEuFzjM