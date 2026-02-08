scorecardresearch
 
नीना गुप्ता को डायरेक्टर ने दी मां-बहन की गालियां, चुपचाप सह गईं, बोलीं- पैसे चाहिए थे इसलिए...

एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने याद किया कि सेट पर एक डायरेक्टर ने उनके साथ गाली-गलौच की थी. एक्ट्रेस ने माना कि करियर के उस दौर में फाइनेंशल मजबूरियों के कारण उन्हें ऐसे रोल करने पड़े जो उन्हें पसंद नहीं थे.

नीना गुप्ता का बड़ा खुलासा (Photo: Screengrab)
नीना गुप्ता का बड़ा खुलासा (Photo: Screengrab)

बॉलीवुड सबसे बेबाक और शानदार एक्ट्रेसेस में शुमार नीना गुप्ता ने हाल ही में अपने करियर के उन दिनों को याद किया, जिनके बारे में जानकर कोई भी हैरान रह जाए. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें न केवल अपनी मर्जी के खिलाफ छोटे और खराब रोल करने पड़े, बल्कि फिल्म के सेट पर भयंकर बदसलूकी और गालियों का भी सामना करना पड़ा.

नीना गुप्ता ने बताया कि उन्होंने अपने करियर में कई ऐसी फिल्में की हैं जिनसे उन्हें आज भी लगाव नहीं है. उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा, 'कई बार मैं घर आकर भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थीं कि काश वह फिल्म कभी रिलीज ही न हो.'

नीना गुप्ता ने क्या कहा?
टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में नीना गुप्ता ने कहा, 'एक फिल्म में तो वह महज शक्ति कपूर के गैंग की एक गुमनाम सदस्य बनी थीं, जहां उनका काम बस किनारे खड़े रहना था.' उन्होंने माना कि ये वो काम थे जो उन्होंने कभी दिल से नहीं किए, लेकिन हालात ने उनसे यह सब करवाया.

फिल्म सेट पर मिली गालियां
नीना ने सेट पर एक डायरेक्टर के गलत बिहेवियर किए जाने को भी याद किया. उन्होंने कहा, 'आप सोच भी नहीं सकते, मुझे सेट पर गालियां दी गई हैं. मुझे बिना किसी गलती के मां-बहन की गालियां दी गई हैं. डायरेक्टर ने वे शब्द इस्तेमाल किए. मैं उस स्थिति में फंसी नहीं थी, पैसे चाहिए थे ना. अगर कुछ और मिलता तो यह नहीं करती.'

एक्ट्रेस ने आगे कहा कि हाल ही में उन्हें प्रोजेक्ट्स डायरेक्ट करने के लिए कहा गया है, लेकिन वह अभी उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहतीं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका एक्टिंग करियर अच्छा चल रहा है और वह इस पर ध्यान देना चाहती हैं.

किन फिल्मों में नीना गुप्ता ने किया काम?
नीना ने दशकों में कई फिल्मों में काम किया है. जिनमें 'साथ साथ', 'गांधी', 'जाने भी दो यारों', 'मंडी', 'घर जमाई', 'खलनायक', 'एंथ' और 'मेरी बीवी का जवाब नहीं' शामिल हैं. हाल के सालों में उन्हें 'वीरे दी वेडिंग', 'मुल्क', 'बधाई हो', 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान', 'संदीप' और 'पिंकी फरार', '83', 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे', 'मेट्रो इन दिनों' और 'तू मेरी मैं तेरा...' में भी देखा गया है. 

टेलीविजन और ओटीटी पर उन्होंने 'खानदान', 'गुल गुलशन गुलफाम', 'चाणक्य', 'जुनून', 'सांस', 'सोन परी', 'जस्सी जैसी कोई नहीं', 'मेड इन हेवन', 'पंचायत', 'मसाबा मसाबा' और 'चार्ली चोपड़ा' जैसे शो में भी एक्टिंग की है. नीना गुप्ता को हाल ही में फिल्म 'वध 2' में देखा गया है.

---- समाप्त ----
