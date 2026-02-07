बिना शादी किए मां बनने पर छलका नीना गुप्ता का दर्द, बोलीं- जवानी में इंसान...

फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता अपनी एक्टिंग और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है. हाल ही में अपनी फिल्म 'वध 2' के प्रमोशन के दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलासा किया. जिसमें उन्होंने न केवल अपने करियर, बल्कि बिना शादी के बेटी मसाबा को पालने के अपने कठिन फैसले और उस दौर के संघर्षों पर खुलकर बात की.

टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि एक सिंगल मदर होना सुनने में जितना क्रांतिकारी लगता है, असल जिंदगी में वह उतनी ही बड़ी चुनौतियों और बलिदानों से भरा रास्ता है.

नीना गुप्ता ने क्या कहा?

इंटरव्यू के दौरान नीना गुप्ता ने स्वीकार किया कि अकेले बच्चे की परवरिश करना कोई आसान काम नहीं है. उन्होंने कहा कि इसके लिए जबरदस्त हिम्मत चाहिए क्योंकि आपको कदम-कदम पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है.नीना ने बताया, 'मैं एक एक्ट्रेस हूं और मेरा काम ऐसा है कि मुझे शारीरिक रूप से सेट पर मौजूद रहना पड़ता है. उस वक्त मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता था कि मैं बच्चे को कहां छोड़ूं? किसके भरोसे छोड़ूं? काम और बच्चे के बीच मैं इतनी उलझ गई थी कि मुझे पार्लर तक जाने का समय नहीं मिलता था.' उन्होंने साफ किया कि यह फैसला उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल चुनाव में से एक था.

नीना ने याद किया कि सालों पहले अपने इंटरव्यू में उन्होंने अक्सर महिलाओं को सलाह दी थी कि वे उनकी देखा-देखी ऐसा कदम न उठाएं. इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा, 'जवानी में इंसान अक्सर जज्बात में आकर फैसले ले लेता है, जो शायद वह बड़ी उम्र में न ले. मैंने उस वक्त हमेशा कहा था कि सिर्फ इसलिए ऐसा मत करो क्योंकि नीना गुप्ता ने किया है.'

बेटी से लगता है डर- नीना

बातचीत को थोड़ा हल्का करते हुए एक्ट्रेस ने एक दिलचस्प खुलासा किया. उन्होंने बताया कि वह दुनिया में सिर्फ दो ही लोगों से डरती हैं—एक भगवान और दूसरी उनकी बेटी मसाबा. नीना ने मुस्कुराते हुए कहा, 'मैं मसाबा से बहुत डरती हूं. आजकल के बच्चे कई मामलों में हमसे बहुत आगे हैं. मैं सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले सौ बार सोचती हूं क्योंकि अगर मसाबा को वह पसंद नहीं आया, तो वह तुरंत मुझे उसे डिलीट करने को कह देती है, और मैं चुपचाप उसकी बात मान लेती हूं.'

कैसे हुआ मसाबा का जन्म?

साल 1988 में नीना गुप्ता मां बनी थीं. नीना और वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स रिश्ते में थे. तब विवियन पहले से शादीशुदा थे. पूर्व क्रिकेटर नीना गुप्ता के लिए अपनी शादी नहीं तोड़ना चाहते थे. उन्होंने शादी से मना कर दिया. इसके बाद विवियन ने बच्चे को पैदा करने की मर्जी नीना पर छोड़ी. नीना ने इस बच्चे को जन्म दिया. उनके घर बेटी मसाबा पैदा हुईं. मसाबा को नीना ने अकेले पाला है.

वहीं साल 2008 में नीना गुप्ता ने विवेक मिश्रा से शादी की थी और वे एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं. वहीं उनकी बेटी मसाबा गुप्ता भी अपनी जिंदगी में बेहद सफल हैं. मसाबा ने एक्टर सत्यदीप मिश्रा से शादी की है और हाल ही में वे एक प्यारी सी बेटी 'मतारा' के माता-पिता बने हैं.

