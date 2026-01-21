scorecardresearch
 
शाहिद-तृप्ति को आने में हुई देरी, 'ओ रोमियो ट्रेलर' इवेंट छोड़कर चले गए नाना पाटेकर!

ओ रोमियो के ट्रेलर लॉन्च में उस वक्त हंगामा मच गया जब नाना पाटेकर एक घंटे इंतजार के बाद इवेंट छोड़कर चले गए. विशाल भारद्वाज के बयान और सोशल मीडिया रिएक्शन ने मामले को और चर्चा में ला दिया.

क्यों नाराज हुए नाना पाटेकर? (Photo: PTI/ Yogen Shah)
ओ रोमियो के ट्रेलर लॉन्च इवेंट से सीनियर एक्टर नाना पाटेकर नाराज होकर चले गए.  इतने खफा हुए डायरेक्टर विशाल भारद्वाज को मंच से खुद ही सफाई देनी पड़ी. विशाल ने नाना को 'बुली' बताते हुए अपनी बात कही. आखिर इसकी वजह क्या थी आपको बताते हैं. 

‘ओ रोमियो’ के ट्रेलर लॉन्च इवेंट से बीच में ही बाहर चले गए. नाना इस फिल्म के अहम कलाकारों में से एक हैं. वह तय समय पर सबसे पहले इवेंट में पहुंचने वाले सितारों में शामिल थे. लेकिन जब उन्हें अपने को-स्टार्स शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी के आने का एक घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ा, तो नाना का धैर्य जवाब दे गया. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नाना बिना देर किए इवेंट छोड़कर चले गए. यह घटना देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गई, जिसके बाद निर्देशक विशाल भारद्वाज को मंच से इस पर सफाई देनी पड़ी.

‘नाना एक शरारती बुली हैं’

लाइव इवेंट के दौरान मीडिया से बात करते हुए विशाल भारद्वाज ने कहा- नाना यहां से जा चुके हैं, फिर भी मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा. नाना क्लास के सबसे शरारती बच्चे जैसे हैं- जो लोगों को परेशान भी करते हैं और सबसे ज्यादा मनोरंजन भी. मैं उन्हें पिछले 27 सालों से जानता हूं, लेकिन यह हमारी पहली साथ की फिल्म है. अगर वह यहां होते तो अच्छा लगता. लेकिन हमने उन्हें एक घंटे इंतजार करवाया, इसलिए उन्होंने अपने खास अंदाज में खड़े होकर इवेंट छोड़ दिया. हमें इसका बुरा नहीं लगा, क्योंकि यही नाना पाटेकर की पहचान है.

यूजर्स ने किया नाना का समर्थन

जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर आई, लोगों के रिएक्शन की बाढ़ आ गई और ज्यादातर यूजर्स ने नाना के फैसले का समर्थन किया. एक यूजर ने लिखा,“मैं नाना के साथ हूं. यहां समय की कोई कदर नहीं है.” दूसरे ने कहा,“याद रखें, नाना पाटेकर ने राजामौली की फिल्म तक ठुकरा दी थी, जबकि बाहुबली और RRR के बाद कोई भी बिना स्क्रिप्ट पढ़े फिल्म साइन कर लेता. नाना को स्टारडम से फर्क नहीं पड़ता. अच्छा है कि उनमें आत्मसम्मान है.”

वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पूरे मामले के लिए इवेंट मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराया और खराब प्लानिंग और तालमेल की कमी पर सवाल उठाए.

‘ओ रोमियो’ फिल्म के जरिए शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज एक दशक से ज्यादा समय बाद फिर साथ काम कर रहे हैं. इससे पहले दोनों ने कमीने (2009) और हैदर (2014) जैसी सराही गई फिल्मों में साथ काम किया था. सच्ची घटनाओं से प्रेरित बताई जा रही इस फिल्म में अविनाश तिवारी, तृप्ति डिमरी और नाना पाटेकर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. यह फिल्म 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

---- समाप्त ----
