'वॉर 2' से हुए नुकसान पर नागा वामसी ने तोड़ी चुप्पी, बोले- YRF के सामने रखी थी ये शर्त...

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' इसी साल रिलीज हुई थी. फिल्म में कियारा आडवाणी भी लीड रोल में थी. इस फिल्म से काफी उम्मीद थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये कमाल नहीं दिखा पाई. अब इसे लेकर प्रोड्यूसर नागा वामसी ने बात की हैं.

दरअसल नागा वामसी ने तेलुगु राज्यों में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 को डिस्ट्रीब्यूट किया था. अब उन्होंने फिल्म के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर चल रही अटकलों पर बात की है.

वॉर 2 फिल्म 14 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में आई थी. सोशल मीडिया पर ऐसी बातें चल रही थी कि वामसी को भारी नुकसान हुआ है. कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया है कि लगभग ₹100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया था जो कथित तौर पर वसूल नहीं हो पाया. अब प्रोड्यूसर ने सामने आकर नंबर्स साफ किए हैं और उन बातों को खारिज किया है जिन्हें वह बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई बातें कहते हैं.

नुकसान को लेकर क्या बोले नागा वामसी?

ग्रेट आंध्र को दिए एक इंटरव्यू में वामसी ने ट्विटर (X) और फिल्म फोरम पर चल रही बातों का सीधा जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'ऑनलाइन बताई जा रही फाइनेंशियल कहानी सच से बहुत दूर है. X पर हर कोई यह अंदाजा लगा रहा है कि वॉर 2 से मुझे कितना नुकसान हुआ है. मैंने इसे ₹68 करोड़ में खरीदा था. इससे मुझे ₹35 से ₹40 करोड़ का शेयर मिला. यश राज फिल्म्स ने मुझे ₹18 करोड़ रिफंड करने के लिए बुलाया था. मैंने यह शर्त पहले ही रख दी थी. बॉम्बे की कंपनी और एक कॉर्पोरेट प्रोडक्शन हाउस होने के बावजूद वे अपनी बात पर कायम रहे और यह रकम वापस कर दी. इसलिए, मुझे यहां शायद ही कोई नुकसान हुआ.'

वामसी ने आगे कहा कि आंशिक रिफंड से उनका रिस्क काफी कम हो गया. जिससे तथाकथित 'भारी नुकसान' सिर्फ ऑनलाइन अटकलें बनकर रह गईं.

तेलुगु बॉक्स ऑफिस के आंकड़े

अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में वॉर 2 ने कथित तौर पर तेलुगु भाषी राज्यों में ₹56.74 करोड़ नेट कलेक्शन किया. जिससे सभी भाषाओं में कुल इंडिया नेट कलेक्शन ₹236.55 करोड़ हुआ. इन आंकड़ों के बावजूद, इंडस्ट्री के जानकारों ने माना कि तेलुगु डिस्ट्रीब्यूटर को भारी नुकसान हुआ है. खासकर फिल्म के बड़े प्री-रिलीज हाइप और YRF स्पाई यूनिवर्स से जुड़ी उम्मीदों को देखते हुए.

बता दें कि इस फिल्म में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के अलावा कियारा आडवाणी, आशुतोष राणा, अनिल कपूर, सोनी राजदान, वरुण बडोला और अन्य कलाकार भी अहम रोल में थे.

