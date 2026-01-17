scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिन बुलाए शादी में घुस गई थी मुन्ना भाई MBBS की टीम, बोमन ईरानी ने सुनाया किस्सा, बताई वजह

बॉलीवुड एक्टर बोमन ईरानी डायरेक्टर-प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा और फिल्म मुन्नाभाई एमबीबीएस फिल्म को लेकर किस्सा सुनाया है. इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने मुन्ना भाई MBBS का हिस्सा बनने का फैसला किया.

Advertisement
X
मुन्नाभाई एमबीबीएस पर बोले बोमन ईरानी (Photo:Instagram/@rhfilmsofficial)
मुन्नाभाई एमबीबीएस पर बोले बोमन ईरानी (Photo:Instagram/@rhfilmsofficial)

मुन्ना भाई M.B.B.S. आज तक की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक मानी जाती है. इसमें संजय दत्त और अरशद वारसी लीड रोल में थे, और बोमन ईरानी ने भी फिल्म में डॉ. जेसी अस्थाना का रोल निभाया था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब ईरानी को शुरू में यह फिल्म ऑफर की गई थी, तो वह इसके लिए तैयार नहीं थे?

2016 में बोमन ईरानी ने IIMUN में बात करते हुए मुन्ना भाई MBBS के लिए संपर्क किए जाने पर अपनी पहली प्रतिक्रिया याद की. एक्टर ने बताया कि उन्हें 'मुन्ना भाई MBBS' टाइटल पसंद नहीं आया था और उन्हें लगा कि यह बहुत अजीब लगता है.

फिल्म के नाम से ही चिढ़ गए थे बोमन ईरानी
साल 2016 में एक कार्यक्रम के दौरान बोमन ईरानी ने खुलासा करते हुए कहा, 'जब मुझे पहली बार इस फिल्म के लिए संपर्क किया गया, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था. मुझे फिल्म का नाम 'मुन्ना भाई M.B.B.S.' सुनकर ही नफरत हो गई थी. ऐसा लगा कि यह बहुत ही अजीब और बेतुका टाइटल है. जब मुझे बताया गया कि कहानी एक गुंडे की है जो डॉक्टर बनना चाहता है, तो लगा कि यह आईडिया पर्दे पर बुरी तरह फेल होगा. यहां तक कि जब मेरे किरदार (डॉ. अस्थाना) के बारे में बताया गया कि उन्हें बस पूरी फिल्म में हंसना है, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि मुझसे यह नहीं होगा.'

सम्बंधित ख़बरें

AR Rahman Interview
छावा, रहमान और 'बांटवारे' की महान खोज
Akshay and Twinkle
Akshay Kumar और Twinkle Khanna की शादी को हुए 25 साल!
Rani Mukherjee in Mardaani 3
'मर्दानी' बनकर लौट रहीं रानी मुखर्जी, फिल्म को मिला सर्टिफिकेट, इतना है रनटाइम
Sonam Kapoor
Sonam ने बताया उन्हें कब हुआ था Anand Ahuja से प्यार!
Karan Johar On Salman Khan
जींस-टीशर्ट में दूल्हा बनना चाहते थे सलमान खान, रोने लगे करण जौहर, बदला सुपरस्टार का मन
Advertisement

विधु विनोद चोपड़ा के जुनून ने बदली सोच
बोमन ईरानी के इनकार के बावजूद फिल्म के प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा को अपनी कहानी पर पूरा भरोसा था. बोमन ने याद करते हुए बताया कि जब विधु ने उन्हें स्क्रिप्ट सुनाई, तो उनका पैशन देखने लायक था. कहानी सुनाते वक्त विधु हंस रहे थे और रो भी रहे थे, जिसे देखकर बोमन भी इमोशनल हो गए. उन्होंने कहा कि अगर आपको अपने काम पर विश्वास है, तभी आप दूसरों को मना सकते हैं. विधु के इसी जबरदस्त आत्मविश्वास और इमोशन को देखकर बोमन फिल्म करने के लिए राजी हो गए और इस तरह वो 'डॉ. अस्थाना' बने.

जब शाहरुख और ऐश्वर्या जैसे सितारों ने छोड़ी फिल्म
फिल्म की कास्टिंग को लेकर बोमन ने एक बेहद दिलचस्प खुलासा किया. उन्होंने बताया कि संजय दत्त से पहले यह फिल्म शाहरुख खान और विवेक ओबेरॉय जैसे बड़े सितारों को ऑफर हुई थी. शाहरुख खान को उस वक्त रीढ़ की हड्डी (Spine) में समस्या थी, इसलिए उन्हें पीछे हटना पड़ा. यहां तक कि काजोल और ऐश्वर्या राय भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते-बनते रह गईं. बोमन ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'आखिर में सिर्फ मैं ही बचा था क्योंकि मैंने फिल्म के लिए बहुत कम फीस (करीब 2 लाख रुपये) ली थी. और लीड रोल के लिए हमें 44 साल का एक कॉलेज बॉय मिला, जिनका नाम संजय दत्त था.'

Advertisement

बिना बुलाए शादी में घुस गए
इस फिल्म से जुड़ा सबसे मजेदार किस्सा इसके क्लाइमेक्स की शूटिंग का है. बोमन ने बताया कि फिल्म का बजट इतना कम था कि आखिरी शॉट (शादी के मंडप वाला सीन) शूट करने के लिए टीम के पास पैसे ही नहीं बचे थे. तब आर्ट डायरेक्टर ने मजाक में सुझाव दिया कि क्यों न किसी असली शादी में बिना बुलाए घुसकर शॉट ले लिया जाए. विधु विनोद चोपड़ा को यह बात पसंद आ गई और फिल्म की टीम ने असल में एक शादी में 'गेट क्रैश' किया और वहां मुन्ना भाई का आखिरी सीन फिल्माया गया. इसी जुगाड़ और मेहनत के साथ वह फिल्म बनी जो आज भी हर भारतीय के दिल के करीब है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement