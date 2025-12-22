scorecardresearch
 
फिर एक होंगे फरदीन-नताशा! बेटी-दामाद के लिए मुमताज ने मांगी दुआ, बोलीं- हीरा लड़का है

मुमताज ने बेटी नताशा माधवानी और फरदीन खान के सेपरेशन को लेकर अपनी ख्वाहिश जाहिर की. एक्ट्रेस ने बताया कि वो चाहती हैं बेटी-दामाद फिर एक हो जाएं. फरदीन उनके मुताबिक हीरे समान हैं, वो आज भी नताशा और बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं.

एक होंगे फरदीन-नताशा? (Photo: ITG)
दिग्गज एक्ट्रेस मुमताज ने अपनी बेटी नताशा माधवानी और एक्टर फरदीन खान के अलगाव को लेकर बात की. एक्ट्रेस चाहती हैं कि उनकी बेटी दामाद फिर से एक हो जाएं. साल 2023 में नताशा और फरदीन अलग हुए थे. नताशा फिलहाल अपने बच्चों- बेटी डायनी और बेटे अजारियस के साथ लंदन में रहती हैं, जबकि फरदीन मुंबई में रहते हैं, लेकिन वो अक्सर बच्चों और नताशा से मिलने लंदन जाते रहते हैं.

मुमताज ने दोनों के फिर से साथ आने की इच्छा जाहिर की. उन्होंने फरदीन को बेहतरीन पिता और अच्छा पति बताते हुए कहा कि आज भी वो नताशा की बहुत परवाह करते हैं.

हीरे जैसा है दामाद फरदीन

विक्की लालवानी से बातचीत में मुमताज ने फरदीन की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा- मुझे आज भी फरदीन हीरा लड़का लगता है. वो मेरा फेवरेट है. मैं उसे बहुत प्यार करती हूं, क्योंकि जब उसका जन्म हुआ था और हम फिरोज की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तब मैंने उसके नाम की शैंपेन पी थी. वो बहुत ही प्यारा इंसान है.

बेटी बीमार थी, तीन बार लंदन पहुंचे फरदीन

मुमताज ने एक किस्सा शेयर करते हुए बताया कि जब कुछ समय पहले उनकी बेटी नताशा लंदन में बीमार थी, तब फरदीन भारत से तीन बार उड़कर उनसे मिलने पहुंचे. उन्होंने कहा- आज भी मैं आपको बता रही हूं कि जब मेरी बेटी थोड़ी बीमार थी, तब वो तीन बार इंडिया से लंदन गया. कोई और आदमी होता तो आराम से कह देता- झील में कूद जाओ, मैं क्यों आऊं? उसके लिए आना जरूरी नहीं था, फिर भी वो दो-तीन बार मिलने आया.

बच्चों के लिए जान छिड़कते हैं फरदीन

मुमताज ने बताया कि फरदीन अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं. वो बोलीं- बच्चे मां के साथ रहते हैं, तो जब भी उनकी छुट्टियां होती हैं, फरदीन उन्हें घुमाने ले जाते हैं. मेरी बेटी भी खुशी-खुशी इसकी इजाजत देती है. बच्चों को फूलों की तरह रखते हैं, हर जगह ले जाते हैं, कभी मना नहीं करते, उनके साथ शॉपिंग भी करते हैं. मैं झूठ नहीं बोल रही, वो कमाल के पिता और बहुत अच्छे पति हैं. बच्चों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं. उनके बच्चे बहुत ही प्यारे हैं.

फिर से एक होने की दुआ करती हैं मुमताज

मुमताज ने साफ कहा कि वो चाहती हैं कि नताशा और फरदीन फिर से साथ आ जाएं. उन्होंने कहा- वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बेहतरीन ह्यूमन. मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं. मैं आज भी भगवान से दुआ करती हूं कि ये दोनों फिर से एक हो जाएं. अगर उन्हें कुछ अच्छा मिलता है तो वो नताशा और मुझे भी गिफ्ट देते हैं. लेकिन पता नहीं तकदीर को क्या मंजूर है. उन्होंने अब तक किसी और से शादी नहीं की है. दोनों को बैठकर सोचना होगा और फैसला लेना होगा. मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकती, वो दोनों एडल्ट हैं. मैंने फरदीन से 2-4 बार कहा भी है कि तुम दोनों साथ क्यों नहीं रहते? वो बस यही कहते हैं-‘देखेंगे’.

