'धुरंधर' के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा पहुंचे संगम, मां के बर्थडे पर की पूजा, लिखा इमोशनल पोस्ट

बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर' की सफलता के पीछे बड़ा हाथ मूवी के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा का भी है. इस समय वो काफी सुर्खियों में है. वहीं इस बीच डायरेक्टर ने अपनी मां को याद किया है.

संगम किनारे पहुंचे मुकेश छाबड़ा (Photo: Instagram/@castingchhabra)
संगम किनारे पहुंचे मुकेश छाबड़ा (Photo: Instagram/@castingchhabra)

बॉलीवुड के मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर और फिल्ममेकर मुकेश छाबड़ा इन दिनों फिल्म धुरंधर की कास्टिंग को लेकर सुर्खियों में हैं. 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इस समय भौकाल मचाया हुआ है. ऐसे में लोग मुकेश छाबड़ा की जमकर तारीफ कर रहे हैं. इस बीच कास्टिंग डायरेक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है.

दरअसल बॉलीवुड के मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर और फिल्ममेकर मुकेश छाबड़ा कि मां कमला छाबड़ा का आज यानी 22 दिसंबर को जन्मदिन हैं. हालांकि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं हैं. ऐसे में कास्टिंग डायरेक्टर ने अपनी मां के लिए इमोशनल पोस्ट शेयर की है. 

मां को याद कर हुए इमोशनल 
मुकेश छाबड़ा इन दिनों प्रयागराज दौरे पर थे. जहां उन्होंने आज अपनी मां की याद में संगम किनारे पूजा की. उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में अपनी और मां की फोटो शेयर कर लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो, मां. आज, मैं रोने की कोशिश नहीं करूंगा. नहीं—मैं नहीं रोऊंगा. आज, मैं सिर्फ आपको सेलिब्रेट करूंगा. मुझे हर दिन आपकी याद आती है. आप फिजिकली मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप जहां भी हैं, यह देखकर खुश हैं कि हम ठीक हैं.'

'मुझे यकीन है कि आप मुझ पर और पापा पर नजर रख रही हैं. हमारी रक्षा कर रही हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं, और हमारा ख्याल रख रही हैं. आपने मुझे वह सब कुछ दिया जो एक बेटा अपनी मां से चाहता है. आपने मुझे सब कुछ सिखाया—कैसे जीना है, कैसे प्यार करना है, कैसे एक अच्छा इंसान बनना है. मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा आपको गर्व महसूस कराऊंगा. मैं अपने काम में ईमानदार रहूंगा, मैं अपनी नीयत में कभी गलती नहीं करूंगा, और मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे किसी को दुख पहुंचे.'

मां की याद आती है- मुकेश छाबड़ा
मुकेश छाबड़ा ने आगे लिखा, 'मैं आपकी परवरिश, आपके संस्कार, आपका प्यार और आपका सम्मान हमेशा अपने साथ रखूंगा. आज मैं प्रयागराज में संगम पर हूं, आपके लिए और सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूं. मैं आपको हर दिन, हर पल, हर सेकंड सेलिब्रेट करता हूं. जन्मदिन मुबारक हो. यह आपके जाने के बाद आपका तीसरा जन्मदिन है और एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मुझे आपकी मौजूदगी महसूस न हो. ❤️🙏
आपका बेटा रिंकू. जय महा गंगे.'

3 साल पहले हुआ मां का निधन
बता दें कि कास्टिंग डायरेक्टर और फिल्ममेकर मुकेश छाबड़ा कि मां कमला छाबड़ा का 73 साल की उम्र में निधन हो गया था. उन्होंने 13 अप्रैल 2022 को कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी हॉस्पिटल अपनी अंतिम सांस ली थी. मुकेश मुकेश छाबड़ा अपनी मां के काफी करीब थे, अक्सर अपनी मां के साथ फोटोज वो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं.
 

