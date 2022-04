ओरिजिनल Jersey स्टार नानी से मिलीं Mrunal Thakur, बताया कैसा रहा अनुभव?

फिल्म जर्सी (Jersey) सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) की दमदार अदाकारी पर बेस्ड ये फिल्म काफी पसंद की जा रही है. क्रिटिक्स ने भी मूवी को सराहा है. जर्सी साउथ स्टार नानी की इसी नाम की फिल्म का हिंदी रीमेक है. एक्ट्रेस मृणाल को हाल ही में ओरिजनल जर्सी स्टार नानी से मिलने का मौका मिला. जानें फिर क्या हुआ.

जर्सी (Jersey) के हिंदी रीमेक में विद्या के रोल में नजर आईं मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) की ओरिजिनल जर्सी स्टार नानी से इत्तेफाकन मुलाकात हुई. दोनों की ये मुलाकात बेहद प्यारी थी. तेलुगू सुपरस्टार नानी से मृणाल हैदराबाद में शूटिंग के दौरान मिलीं, जहां वह दुल्कर सलमान के साथ अपनी अगली फिल्म की शूटिंग कर रही हैं.

नानी से मुलाकात के बाद क्या बोलीं मृणाल?

नानी ने मृणाल और शाहिद स्टारर फिल्म के रीमेक की तारीफ की. नानी से मुलाकात के बाद अपना अनुभव साझा करते हुए मृणाल ने कहा, ''नानी बहुत विनम्र और प्यारे थे. यहां तक ​​कि उन्होंने मेरे साथ रीमेक देखने के लिए अपना उत्साह भी साझा किया और मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि वह इसके बारे में क्या सोचते हैं. जब मैंने ओरिजिनल फिल्म देखी, तो श्रद्धा और उनके प्रदर्शन ने मुझे इस फिल्म में काम करने के लिए प्रेरित किया. इसलिए मुझे खुशी है कि मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिली.''

नानी ने की शाहिद कपूर की तारीफ

बहुत कम होता है जब रीमेक मूवी को ओरिजनल फिल्म के एक्टर्स की तरफ से सराहना मिले. साउथ के सुपरस्टार नानी ने ये कर दिखाया है, उन्होंने शाहिद कपूर की तारीफ की है. नानी ने ट्वीट क कर लिखा- जर्सी देखी और हमारे डायरेक्टर Gowtam Tinnanuri ने फिर से धमाल मचाया है. क्या शानदार परफॉर्मेंस है शाहिद कपूर, मृणाल ठाकुर और पंकज कपूर सर और मेरे भाई रोनित की. ये अच्छा सिनेमा है. बधाई हो.

Watched #Jersey and our @gowtam19 again hit it out of the park. What performances and heart. @shahidkapoor @mrunal0801 🔥♥️#PankajKapoor sir 🙏🏼 and my boy Ronit 🤍 This is true good cinema.

Congratulations @theamangill @AlluEnts @DilRajuProdctns @SitharaEnts @Penmovies