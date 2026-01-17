फरवरी में नहीं होगी धनुष-मृणाल ठाकुर की शादी, सामने आया सच

सेलेब्रिटी शादियों को लेकर उड़ी अफवाहें अक्सर सच्चाई से कहीं ज्यादा तेजी से फैलती हैं. इस बार एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर और धनुष सोशल मीडिया पर मची हलचल के सेंटर बने गए हैं. शुक्रवार, 16 जनवरी की सुबह इंटरनेट पर यह चर्चा शुरू हुई कि दोनों एक्टर्स 14 फरवरी 2026 को शादी करने वाले हैं. यह अटकलें तेजी से फैलने लगीं, लेकिन अब इन्हें पूरी तरह खारिज कर दिया गया है.

और पढ़ें

नहीं हो रही मृणाल-धनुष की शादी?

एक्ट्रेस के करीबी एक सूत्र ने साफ किया है कि इन शादी की खबरों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है. सूत्र ने HTCity से कहा, 'मृणाल अगले महीने शादी नहीं कर रही हैं. यह एक बेबुनियाद अफवाह है, जो बिना किसी वजह के फैल गई.'

कथित शादी की तारीख को लेकर भी इंडस्ट्री में सवाल उठे. सूत्र के मुताबिक, मृणाल के पास लगातार प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं. ऐसे में फरवरी में शादी करना संभव नहीं लगता. सूत्र ने कहा, 'फरवरी में उनकी एक फिल्म रिलीज होने वाली है और इसके बाद मार्च में एक और तेलुगू फिल्म आ रही है. ऐसे समय में शादी का प्लान बनाना समझ में नहीं आता.' उन्होंने यह भी जोड़ा कि फिलहाल मृणाल का पूरा ध्यान अपने काम पर है.

रिश्ते में हैं दोनों एक्टर्स?

Advertisement

मृणाल ठाकुर और धनुष के रिश्ते को लेकर काफी समय से चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते को पब्लिक में स्वीकार नहीं किया है और न ही इसकी पुष्टि की है. उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर चुप्पी समय-समय पर अफवाहों को हवा देती रही है, लेकिन अब तक दोनों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

इन दोनों कलाकारों को लेकर चर्चाएं अगस्त 2025 में तेज हुई थीं, जब मृणाल को अपनी फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' के प्रीमियर के दौरान धनुष का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए देखा गया था. यह पल देखते ही देखते वायरल हो गया और फैंस ने दावा किया कि धनुष उन्हें सपोर्ट करने के लिए खास तौर पर पहुंचे थे. इसके बाद से दोनों की हर मुलाकात को बारीकी से देखा जाने लगा और अक्सर जरूरत से ज्यादा मायने निकाले गए.

फिलहाल सूत्रों का कहना है कि शादी की शहनाई अभी नहीं बजने वाली हैं. और अगर कभी कोई आधिकारिक घोषणा होती है, तो उसके लिए फैंस को अभी और इंतजार करना पड़ेगा.

---- समाप्त ----