'कमर को छुआ, अश्लील इशारे किए', हरियाणा में मौनी रॉय संग क्या हुआ? वीडियो आया सामने

एक्ट्रेस मौनी रॉय तब सुर्खियों में आईं जब उन्होंने करनाल में एक इवेंट में हुई एक चौंकाने वाली घटना का खुलासा किया. एक्ट्रेस ने बताया कि इवेंट के बाद दो आदमियों के गलत व्यवहार की वजह से उन्हें हैरेसमेंट जैसा फील हुआ. अब मौनी के परफॉर्मेंस के दौरान स्टेज से गुस्से में जाते हुए एक वीडियो Reddit पर सामने आया है, जो इस वक्त वायरल है.

वायरल वीडियो में मौनी सिल्वर रंग की ड्रेस में कई दूसरे डांसर्स के साथ स्टेज पर डांस करती हुई दिख रही हैं. मौनी गुस्से में दिख रही थीं और उन्हें मिडल फिंगर दिखाते हुए देखा गया और फिर वह स्टेज से चली गईं. हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि ये वीडियो उसी घटना की रात का है.

यूज़र्स ने कैसे रिएक्ट किया

वीडियो के सामने आने के बाद कई यूजर्स ने मौनी की इवेंट छोड़ने और बाकी सब चीजों से ज्यादा अपनी डिग्निटी को प्राथमिकता देने के लिए तारीफ की. एक यूज़र ने कमेंट किया, 'बिल्कुल, घटिया व्यवहार के साथ ऐसा ही होना चाहिए. क्वीन जैसा व्यवहार मौनी.' वहीं दूसरे ने लिखा, 'बहुत बढ़िया! सिर्फ इसलिए कि आपने किसी को पैसे दिए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें परेशान कर सकते हैं.' एक यूज़र ने पूछा, 'सिक्योरिटी क्या कर रही थी?'

जानिए इस इवेंट में क्या हुआ?

मौनी ने शनिवार को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक लंबा नोट लिखकर बताया कि इवेंट में क्या हुआ था. एक्ट्रेस ने लिखा, 'कल रात करनाल में एक इवेंट था और मैं मेहमानों के व्यवहार से खासकर दो अंकल के व्यवहार से बहुत नाराज हूं, जिनकी उम्र दादा बनने लायक है. जैसे ही इवेंट शुरू हुआ और मैं स्टेज पर गई, अंकल और परिवार के सदस्यों (सभी आदमी) ने तस्वीरें क्लिक करने के लिए मेरी कमर पर हाथ रखा.'

जब मैंने कहा, 'सर प्लीज अपना हाथ हटा लीजिए,' तो उन्हें यह पसंद नहीं आया. स्टेज पर तो और भी बुरी कहानी है. दो अंकल ठीक सामने खड़े होकर अश्लील बातें कर रहे थे, अश्लील इशारे कर रहे थे, नाम लेकर बुला रहे थे. मैंने यह देखा और पहले तो मैंने उन्हें धीरे से इशारा किया कि ऐसा न करें, जिसके बाद उन्होंने मुझ पर गुलाब फेंकना शुरू कर दिया.'

मौनी ने यह भी बताया कि कुछ अंकल नीचे से, लो एंगल से उनका वीडियो बना रहे थे. 'हम इन इवेंट्स में किसी के सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने जाते हैं. हम उनके मेहमान होते हैं, और फिर भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है.'

