scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मनी माइंडेड हैं अक्षय कुमार, नहीं लौटाई फीस', प्रोड्यूसर ने झेला 85 करोड़ का नुकसान! बंद हुआ स्टूडियो

फिल्म 8×10 तस्वीर के फ्लॉप होने के बाद अक्षय कुमार ने फीस लौटाने से इनकार कर दिया. प्रोड्यूसर शैलेन्द्र सिंह ने अक्षय को बिजनेस माइंडेड बताया और कहा कि वो एक्टर बाद में हैं. उन्होंने एक्टर पर कई आरोप लगाए.

Advertisement
X
अक्षय कुमार की वजह से घाटे में रहा प्रोड्यूसर (Photo: Yogen Shah)
अक्षय कुमार की वजह से घाटे में रहा प्रोड्यूसर (Photo: Yogen Shah)

अक्षय कुमार हिंदी सिनेमा के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में गिने जाते हैं. उनके बैंस बैलेंस और प्रॉपर्टीज की अक्सर चर्चा होती है. इसी बीच एक जाने माने प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने उन्हें मनी माइंडेड कह डाला. उनका कहना है कि अक्षय बिजनेसमैन पहले हैं, बाद में वो एक्टर है.

शैलेन्द्र सिंह ने डोर, पेज 3, मालामाल वीकली जैसी कई फिल्में बनाई हैं. उन्होंने अक्षय कुमार के साथ 8×10 तस्वीर नाम की फिल्म भी बनाई थी, जिसका डायरेक्शन नागेश कुकुनूर ने किया था. शैलेन्द्र का दावा है कि इस फिल्म में उन्हें करीब 85 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह फ्लॉप हो गई, तो उन्होंने अक्षय से फीस का कुछ हिस्सा वापस करने को कहा, लेकिन अक्षय ने मना कर दिया. इसके बाद शैलेन्द्र ने फिल्में बनाना ही छोड़ दिया. वो दिवालिया हो गए थे.

‘फिल्म फ्लॉप हुई तो अक्षय ने फीस लौटाने से मना कर दिया’

सम्बंधित ख़बरें

Hera Pheri 3 Paresh Akshay Controversy:
'कछुआ छाप अगरबत्ती है' अक्षय संग पंगे पर बोले परेश रावल
karishma kapoor
मुंबई की हर बिल्डिंग्स में करिश्मा का फ्लैट! अक्षय ने खोली पोल
Alia Bhatt,Akshay Kumar Republic day 2026
आलिया भट्ट की बेटी ने बनाया तिरंगा, इन सितारों ने दी गणतंत्र दिवस की बधाई
सुनील शेट्टी ने तंबाकू विज्ञापन को कहा No, ठुकराए 40 करोड़, बोले- दाग...
Akshay Kumar wishes wife Twinkle Khanna on 51st birthday.
'बेड गीला...', गुस्से में क्या करती हैं पत्नी ट्विंकल? अक्षय कुमार ने TV पर खोली पोल

सिद्धार्थ कन्नन के यूट्यूब चैनल पर बातचीत में शैलेन्द्र ने कहा कि अक्षय बहुत अच्छे इंसान हैं और वो साथ में खेलकूद भी करते थे. जब उन्हें अक्षय के साथ फिल्म बनाने का मौका मिला, तो उन्होंने खुशी-खुशी ये मौका स्वीकार किया. उस समय नागेश कुकुनूर इकबाल और डोर से मशहूर हो रहे थे और अक्षय को भी फिल्म की कहानी पसंद आई थी, लेकिन बाद में सब कुछ बिगड़ गया.

Advertisement

शैलेन्द्र ने बताया कि ये फिल्म 30–35 करोड़ रुपये में बनने वाली थी और इसकी शूटिंग मुन्नार में होनी थी, लेकिन अक्षय के बिजी शेड्यूल की वजह से ऐसा नहीं हो सका. उन्होंने कहा- अक्षय बहुत व्यस्त थे. मुन्नार की जगह हम कैलगरी (कनाडा) पहुंचे, फिर केप टाउन (साउथ अफ्रीका) गए. हम कई जगहों पर शूट करते रहे.

ये फिल्म 2008 में सिंह इज किंग की बड़ी हिट के बाद रिलीज हुई थी.

‘सिंह इज किंग का आइडिया मैंने दिया था’

शैलेन्द्र ने दावा किया कि सिंह इज किंग का आइडिया उन्होंने अक्षय को दिया था और अक्षय को ये तुरंत पसंद आ गया. फिल्म की मूल कहानी ये थी कि पंजाब का एक सरदार इंग्लैंड जाकर कोहिनूर हीरा वापस अपनी पगड़ी में छुपाकर लाता है. ये एक हाइस्ट फिल्म होनी थी और टाइटल भी पहले से तय था. शैलेन्द्र ने कहा- अक्षय ने मुझसे कहा- मैं तस्वीर कर रहा हूं, तुम मुझे सिंह इज किंग करने दो. मैंने कहा- ले लो. उन्होंने मुझे क्रेडिट्स में धन्यवाद दिया.

8×10 तस्वीर के रिलीज होते ही फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई. इसके बाद शैलेन्द्र ने अक्षय से फीस का कुछ हिस्सा वापस मांगा. उन्होंने कहा- मैंने अक्षय से कहा कि भाई, कोई फिल्म देखने नहीं आया. आपको भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत फीस ली थी. लेकिन उन्हें कुछ भी वापस नहीं मिला. शैलेन्द्र ने कहा- इसके बाद मैंने फिल्में बनाना ही छोड़ दिया.

Advertisement

‘अक्षय कुमार बिजनेस माइंडेड हैं’

शैलेन्द्र ने कहा कि अक्षय धीरे-धीरे अपनी फीस बढ़ाते हैं और ये अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें कितना पैसा चाहिए. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा- पहले वो 15 करोड़ लेंगे, फिर 21 करोड़, फिर 27 करोड़ और फिर अपने लकी नंबर 9 की बात करेंगे-  33 करोड़ से 36 करोड़ तक पहुंच जाएंगे. उन्हें बिजनेस की पूरी समझ है. वो पहले बिजनेसमैन हैं, फिर एक्टर.

शैलेन्द्र ने ये भी बताया कि उन्होंने अपनी एनिमेटेड फिल्म जंबो में एक गाने के लिए अक्षय को 9 करोड़ रुपये दिए थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    अजित पवार फ्यूनरल
    इकोनॉमिक सर्वे लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement