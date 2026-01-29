scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'स्क्रीन पर बूढ़ी क्यों लगती हो?' 44 साल की मोना सिंह से हुए सवाल, इंडस्ट्री की खोली पोल

मोना सिंह नेटफ्लिक्स के शो कोहरा सीजन 2 में लेडी पुलिस ऑफिसर धनवंत कौर का किरदार निभाएंगी. उन्होंने इंडस्ट्री में महिलाओं के खिलाफ डबल स्टैंडर्ड्स पर खुलकर बात की. बताया कि वे उम्रदराज किरदार निभाने से कभी नहीं डरतीं. मोना ने कहा कि उन्हें अपनी ऑनस्क्रीन उम्र की परवाह नहीं है और वे कॉन्फिडेंट हैं.

Advertisement
X
कोहरा सीजन 2 में पुलिस ऑफिसर बनीं हैं मोना सिंह (Photo Credit: Instagram/ Mona Singh)
कोहरा सीजन 2 में पुलिस ऑफिसर बनीं हैं मोना सिंह (Photo Credit: Instagram/ Mona Singh)

टीवी से फिल्मों में अपनी धाक जमा चुकीं मोना सिंह जल्द सीरीज कोहरा के सेकंड सीजन में नजर आने वाली हैं. हाल ही में वो बॉर्डर 2 में दिखीं. फिल्म में सनी देओल की ऑनस्क्रीन पत्नी के रोल में वो छाईं. इससे पहले सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में मोना ने अपनी शानदार अदाकारी दिखाई. सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहीं मोना को लगता है यहां पर डबल स्टैंडर्ड्स हैं.

मोना सिंह ने क्या कहा?
PTI संग बातचीत में मोना ने 40 की उम्र में स्क्रीन पर 50-60 साल की उम्र के किरदार निभाने पर बात की. वो कहती हैं- मैंने कभी अपनी ऑनस्क्रीन ऐज की परवाह नहीं की है. ऐसा इसलिए क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूं. मुझे पता है मैं कौन हूं. मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है. इसलिए मैं रिस्क लेती रहती हूं. लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, 'स्क्रीन पर तुम इतनी उम्रदराज क्यों लगती हो?' मैं उन्हें कहती हूं- मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता. ये तो बस किरदार है जिसे मैं निभा रही हूं. उस रोल ने मुझे एक्साइट किया, इसलिए उसे प्ले करना मैंने चुना. 

मोना ने यहां पर इंडस्ट्री को कॉलआउट किया. उनका मानना है इंडस्ट्री के लोग बड़ी उम्र के कलाकारों को अच्छे रोल मिलने पर सतर्क रहते हैं. वो कहती हैं- सिर्फ इसी इंडस्ट्री में ऐसा होता है जहां महिलाओं के साथ एक्सपायरी डेट आती है. ये दुखद है. जबकि 60 साल के एक्टर्स अभी भी फिल्मों में रोमांटिक लीड प्ले कर सकते हैं, पर महिलाएं नहीं. लेकिन मुझे इसकी कभी परवाह नहीं हुई, क्योंकि मैं वैसी नहीं बनना चाहती थी.

सम्बंधित ख़बरें

‘बच्चे पाने के लिए गलत शादी नहीं करूंगी’, बोलीं मोना सिंह, कराए एग्ज फ्रीज
Mona (Photo: ITG)
'बॉर्डर 2' एक्ट्रेस ने महज 6 महीने में घटाया था 15 KG वजन, बस किए ये 2 काम
Mona singh, aamir khan
15 साल बड़े आमिर खान की बनीं मां, मोना सिंह को हुई थी परेशानी? बोलीं- एक पल भी...
Mona Singh
मशहूर एक्ट्रेस ने छोड़ा TV, नहीं करना चाहती वापसी, बोली- सफर तय करना मुश्किल
Shahrukh Khan,Mona Singh
'प्लीज यहां से चले जाओ...', क्यों शाहरुख से बोलीं थीं मोना सिंह, बताई वजह
Advertisement

देखें कोहरा 2 का ट्रेलर...

मोना सिंह कोहरा सीजन 2 का हिस्सा बनने पर खुशी जताई. वो शो में लेडी पुलिस ऑफिसर धनवंत कौर का रोल निभा रही हैं. जो बरुण सोबती के साथ मिलकर एक मर्डर केस की जांच करेंगी. कोहरा का सेकंड सीजन 11 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा. इसका ट्रेलर भी रिलीज हो गया है. इसके पहले सीजन को काफी पसंद किया गया था.

शो में बरुन और मोना को स्क्रीन शेयर करते देख फैंस एक्साइटेड हो गए हैं. मोना सिंह, बरुन सोबती के अलावा इसमें रणविजय सिंहा, अनुराग अरोड़ा, प्रद्यूमन सिंह, पूजा भमराह नजर आएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement