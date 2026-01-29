'स्क्रीन पर बूढ़ी क्यों लगती हो?' 44 साल की मोना सिंह से हुए सवाल, इंडस्ट्री की खोली पोल

टीवी से फिल्मों में अपनी धाक जमा चुकीं मोना सिंह जल्द सीरीज कोहरा के सेकंड सीजन में नजर आने वाली हैं. हाल ही में वो बॉर्डर 2 में दिखीं. फिल्म में सनी देओल की ऑनस्क्रीन पत्नी के रोल में वो छाईं. इससे पहले सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में मोना ने अपनी शानदार अदाकारी दिखाई. सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहीं मोना को लगता है यहां पर डबल स्टैंडर्ड्स हैं.

मोना सिंह ने क्या कहा?

PTI संग बातचीत में मोना ने 40 की उम्र में स्क्रीन पर 50-60 साल की उम्र के किरदार निभाने पर बात की. वो कहती हैं- मैंने कभी अपनी ऑनस्क्रीन ऐज की परवाह नहीं की है. ऐसा इसलिए क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूं. मुझे पता है मैं कौन हूं. मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है. इसलिए मैं रिस्क लेती रहती हूं. लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, 'स्क्रीन पर तुम इतनी उम्रदराज क्यों लगती हो?' मैं उन्हें कहती हूं- मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता. ये तो बस किरदार है जिसे मैं निभा रही हूं. उस रोल ने मुझे एक्साइट किया, इसलिए उसे प्ले करना मैंने चुना.

मोना ने यहां पर इंडस्ट्री को कॉलआउट किया. उनका मानना है इंडस्ट्री के लोग बड़ी उम्र के कलाकारों को अच्छे रोल मिलने पर सतर्क रहते हैं. वो कहती हैं- सिर्फ इसी इंडस्ट्री में ऐसा होता है जहां महिलाओं के साथ एक्सपायरी डेट आती है. ये दुखद है. जबकि 60 साल के एक्टर्स अभी भी फिल्मों में रोमांटिक लीड प्ले कर सकते हैं, पर महिलाएं नहीं. लेकिन मुझे इसकी कभी परवाह नहीं हुई, क्योंकि मैं वैसी नहीं बनना चाहती थी.

देखें कोहरा 2 का ट्रेलर...

मोना सिंह कोहरा सीजन 2 का हिस्सा बनने पर खुशी जताई. वो शो में लेडी पुलिस ऑफिसर धनवंत कौर का रोल निभा रही हैं. जो बरुण सोबती के साथ मिलकर एक मर्डर केस की जांच करेंगी. कोहरा का सेकंड सीजन 11 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा. इसका ट्रेलर भी रिलीज हो गया है. इसके पहले सीजन को काफी पसंद किया गया था.

शो में बरुन और मोना को स्क्रीन शेयर करते देख फैंस एक्साइटेड हो गए हैं. मोना सिंह, बरुन सोबती के अलावा इसमें रणविजय सिंहा, अनुराग अरोड़ा, प्रद्यूमन सिंह, पूजा भमराह नजर आएंगे.

