‘बच्चे पाने के लिए गलत शादी नहीं करूंगी’, बोलीं मोना सिंह, कराए एग्ज फ्रीज

फिल्म ‘बॉर्डर 2’ में अपने शानदार अभिनय के लिए तारीफें बटोर रहीं एक्ट्रेस मोना सिंह ने कुछ समय पहले अपने जीवन के एक अहम फैसले पर खुलकर बात की थी. उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने जानबूझकर काम से ब्रेक लिया और अपने एग्ज फ्रीज कराने का फैसला किया. मोना ने बताया कि यह फैसला उन्होंने क्यों और कैसे लिया, और उस वक्त उन्हें यह कदम सही क्यों लगा.

मोना ने बताया कि इसकी शुरुआत घर से ही हुई थी. ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे से वो बोलीं- हमारे फैमिली गायनेकोलॉजिस्ट अपनी पत्नी के साथ डिनर पर आए थे. उन्होंने मेरे माता-पिता और मुझसे कहा कि तुम्हें अपने एग फ्रीज कराने के बारे में सोचना चाहिए. क्योंकि हां, समय निकलता जा रहा है. अगर तुम अगले पांच साल में शादी नहीं भी करना चाहती हो, तो कम से कम यह ऑप्शन तुम्हारे पास रहेगा.

मोना ने आगे बताया कि इस बात से उन्हें तसल्ली मिली और उन्हें यह फैसला समझ में आने लगा. मोना बोलीं- जब आपके एग फ्रीज हो जाते हैं, तो जब भी आप मां बनना चाहें, आप उस पर भरोसा कर सकती हैं. तब मुझे लगा- ठीक है, इसमें तो बात है.

शारीरिक और मानसिक तौर पर हुआ असर

मोना ने बताया कि डॉक्टर ने उन्हें इस पूरी प्रॉसिजर के बारे में पहले ही साफ-साफ समझा दिया था. उन्होंने कहा- यह प्रक्रिया करीब 3 से 6 महीने की होती है और कभी-कभी थोड़ी दर्दनाक भी हो सकती है. इस दौरान मूड स्विंग्स होते हैं और शरीर में बदलाव आते हैं.

उन्होंने आगे कहा- थोड़े हार्मोन इंजेक्शन लिए जाते हैं. कुछ दिनों में शरीर फूल सकता है. कुछ दिनों में आप खुद को अच्छा महसूस नहीं करते. लेकिन यह सब सिर्फ 3 से 6 महीने के लिए होता है.

सामाजिक दबाव से मिली आजादी

मोना ने बताया कि इस फैसले से उन्हें समाज के दबाव से राहत मिली. वो बोलीं- आप एक बार यह कर लेते हैं और फिर भूल जाते हैं. फिर जब चाहें तब शादी करें, कोई दबाव नहीं रहता. कम से कम बच्चे के लिए गलत इंसान से शादी करने की मजबूरी नहीं रहती.

लिया काम से लिया ब्रेक

एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि उन्होंने इसके लिए कुछ समय के लिए काम से दूरी बना ली थी.वो बोलीं- मैं और मेरी मां, हम सारे टेस्ट के लिए गए. मैंने यह प्रक्रिया पुणे में करवाई. मैंने टीवी से ब्रेक लिया, काम से ब्रेक लिया. मैं घर पर ही थी और चार महीने में यह सब पूरा हो गया.

महिलाओं को यह सोचना चाहिए?

मोना ने माना कि जब उन्होंने एग फ्रीज कराया था, तब यह प्रोसिजर काफी महंगी थी, हालांकि अब यह पहले से ज्यादा आसान हो गई है. उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई मैराथन जीत ली हो.

उनका मानना है कि- जो महिलाएं जल्दी शादी करने का प्लान नहीं बना रही हैं, उन्हें एग फ्रीज कराने के बारे में जरूर सोचना चाहिए. उन्होंने इसे महिलाओं के लिए एक सशक्त और आत्मनिर्भर फैसला बताया.

