भारत की हार पर ट्रोल हो रहे मोहम्मद शमी, सपोर्ट में आए Aftab Shivdasani ने कही ये बात

भारत और पाकिस्तान के बीच टी-20 वर्ल्डकप मैच में भारत को मिली करारी शिकस्त से इंडियन फैंस काफी दुखी नजर आए. कुछ लोगों ने जहां एक तरफ टीम इंडिया को सपोर्ट किया और आगे के मैचों के लिए टीम का हौसला बढ़ाया तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने भारत की हार के बाद टीम को ट्रोल करना शुरू कर दिया. कोई मेंटर एम एस धोनी को ट्रोल करता नजर आया तो किसी ने विराट कोहली को ट्रोल किया. यूं तो भारत की तरफ से कोई भी खिलाड़ी विकेट निकाल पाने में असफल रहा मगर मैच के बाद ज्यादातर लोग मोहम्मद शामी को ट्रोल करते नजर आए. अब कई सारे दिग्गज शमी के सपोर्ट में आ गए हैं. एक्टर आफताब शिवदसानी ने भी शमी का सपोर्ट किया है.

खूब ट्रोल हो रहे मोहम्मद शमी

शमी को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है और तरह-तरह की बातें कहीं जा रही हैं. मोहम्मद शमी तो इसपर चुप हैं मगर कई क्रिकेट प्रेमियों को ये बात चुभ रही है कि जब पूरी टीम हार की जिम्मेवार है तो फिर सिर्फ शमी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है. टीम का कोई भी गेंदबाज पाकिस्तानी बल्लेबाजों को रन बनाने से नहीं रोक सका. एक विकेट भी किसी गेंदबाज को नहीं नसीब हुआ. मगर इसके बाद भी सिर्फ शमी को निशाना बनाया जा रहा है.

I second that. Shami has always given 100% for India 🇮🇳 and dosent deserve this. #IStandWithShami

👏🏼🙏🏼 https://t.co/TbIhP1Ba5e