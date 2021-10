Aryan Khan Case पर इंडस्ट्री की चुप्पी से नाराज मीका सिंह, बोले- सब ड्रामा देख रहे

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. आर्यन मुंबई क्रूज ड्रग पार्टी केस में आर्थर रोड जेल में बंद हैं. ऐसे में चुनिंदा सेलेब्स ने उनका सपोर्ट किया है. इस बात को देखते हुए डायरेक्टर संजय गुप्ता ने फिल्म इंडस्ट्री को झाड़ लगाई थी. इसके बाद सिंगर मीका सिंह ने भी उनकी बात का समर्थन किया.

संजय गुप्ता को खटकी इंडस्ट्री की चुप्पी

इस मामले में इंडस्ट्री के लोगों की चुप्पी संजय गुप्ता और मीका सिंह को खटक रही है. संजय गुप्ता ने फिल्म इंडस्ट्री की इस चुप्पी को शर्मिंदगी बताया था. संजय गुप्ता ने ट्वीट कर लिखा, 'शाहरुख खान ने इंडस्ट्री के हजारों लोगों को रोजगार दिया है और आज भी दे रहे हैं. वह फिल्म इंडस्ट्री की मदद के लिए हरदम तैयार रहते हैं. और इस मुश्किल वक्त पर इसही फिल्म इंडस्ट्री की चुप्पी शर्मनाक है.'

Shahrukh Khan has and continues to give jobs and livelihoods to thousands in the film industry.

He has always stood up for every cause for the film industry.

And the astute silence of the same film industry in his moment of crisis is nothing short of SHAMEFUL.