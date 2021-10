Sameer Wankhede ने की दो शादियां, बदला धर्म? नवाब मलिक के आरोपों का क्रांति वानखेड़े ने दिया जवाब

एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े खबरों में छाए हुए हैं. हाल ही में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने समीर पर दलित नहीं मुस्लिम होने का आरोप लगाया था. अब समीर की पत्नी क्रांति रेडकर ने इसका जवाब दिया है. अपने लेटेस्ट ट्वीट में क्रांति ने बताया है कि वह और समीर हिन्दू हैं. दोनों जन्म से हिन्दू हैं और दोनों की शादी हिन्दू रीति-रिवाज से हुई थी. दोनों ही हर धर्म का आदर करते हैं.

समीर की पत्नी ने दिया जवाब

समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े ने अपनी शादी की दो तस्वीरें शेयर करते हुए ट्वीट लिखा, 'मैं और मेरे पति समीर जन्म से हिन्दू हैं. हम कभी किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं हुए. हम सभी धर्मों का आदर करते हैं. समीर के पिता भी हिन्दू हैं. उन्होंने मेरी मुस्लिम सास से शादी की थी, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं. समीर की पिछली शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत हुई थी. उनका तलाक 2016 में हो गया था. हमारी शादी हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत 2017 में हुई थी.'

नवाब मलिक ने लगाया था आरोप

महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर जाति का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी पाने का आरोप लगाया था. नवाब मलिक ने एक बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी ट्वीट की थी. इसके साथ उन्होंने दावा किया था कि ये बर्थ सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े का है. इसमें पिता का नाम 'दाऊद क. वानखेड़े' लिखा था. वहीं धर्म की जगह पर 'मुस्लिम' लिखा था.

नवाब मलिक ने बर्थ सर्टिफिकेट की फोटो को ट्वीट करते हुए लिखा, 'Sameer Dawood Wankhede का यहां से शुरू हुआ फर्जीवाड़ा.'

केआरके ने मारा ताना

नवाब मलिक के ट्वीट के बाद कमाल आर खान इस मामले में बहती गंगा में हाथ धोने चले आए. उन्होंने ट्वीट किया, 'यानी ये आदमी #SameerDawoodWankhede तो बचपन से ही फर्जीवाड़े का मास्टर है. नाम ही दाऊद है, तो जाहिर है, काम भी वैसे ही होंगे.'

मेरे पिता हिंदू हैं, मां मुस्लिम थी

नवाब मलिक के आरोप के बाद समीर वानखेड़े ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया है कि वह बहु-धार्मिक परिवार से हैं. उन्होंने कहा था, 'मैं बहु-धार्मिक परिवार से आता हूं. मेरे पिता ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं. वह हिंदू हैं. मेरी दिवंगत मां जहीदा मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती थीं.'

समीर ने आगे कहा था, 'मैं एक धर्म-निरपेक्ष, भारतीय परंपराओं को मानने वाले परिवार से ताल्लुक रखता हूं.' यहां तक कि समीर वानखेड़े ने अपनी पहली पत्नी का जिक्र भी प्रेस रिलीज में किया. उन्होंने बताया कि 2006 में उन्होंने एक मुस्लिम महिला डॉ. शबाना कुरैशी से शादी की थी, लेकिन 2016 में दोनों ने तलाक ले लिया. इसके बाद उन्होंने 2017 में क्रांति दीनानाथ रेडकर से शादी की.

क्रूज केस में समीर पर लगे हैं बड़े आरोप

इससे पहले समीर वानखेड़े पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे. ये आरोप क्रूज केस के स्वतंत्र गवाह प्रभकर सैल ने ही लगाए थे. किरण गोसावी के बॉडीगार्ड रहे प्रभाकर सैल ने दावा किया था कि शाहरुख के बेटे आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ की डील पर बात हो रही थी. बाद में 18 करोड़ में डील फाइनल हुई थी, जिसमें से 8 करोड़ रुपये समीर वानखेड़े को जाने थे.